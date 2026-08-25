Caminó sin parar desde Tierra del Fuego hasta Alaska: la historia del hombre que cruzó todo el continente a pie. Foto: Instagram

Corría el año 1977 cuando el británico George Meegan decidió realizar una de las hazañas más extremas jamás documentadas: caminó, sin interrupciones, desde el extremo sur de Sudamérica hasta el norte de Alaska. En total, recorrió 30.608 kilómetros en 2.426 días, a lo largo de casi siete años. Su épica travesía quedó registrada en el Récord Guinness y todavía hoy nadie logró superarla.

La travesía más larga de la historia: cómo es la historia de George Meegan

Antes de embarcarse en esa travesía, Meegan había pasado seis años y medio en la Marina Mercante británica, recorriendo más de 100 puertos alrededor del mundo. En 1976, decidió dejar la vida en el mar y se propuso cruzar a pie todo el continente americano, de punta a punta.

George Meegan realizó la travesía a pie más larga jamás registrada. Foto: Instagram

Arrancó su camino en el extremo sur de Sudamérica, cerca del Estrecho de Magallanes, en la región de Tierra del Fuego. Al principio lo acompañó Yoshiko Matsumoto, una mujer japonesa de la que se había enamorado dos años antes, cuando ella lo recogió mientras hacía dedo camino a un barco en Kobe. En los primeros metros de marcha, sin poder comunicarse por el idioma, Yoshiko se sentó en el barro y se largó a llorar. La historia cuenta que Meegan la calmó diciéndole: "no te preocupes, amor, solo faltan otras 19.000 millas".

El recorrido fue una verdadera odisea. Meegan sobrevivió a un ataque con cuchillos y armas de fuego durante el cruce del Tapón del Darién, la selva que separa Colombia de Panamá, históricamente considerada infranqueable. También debieron escapar de un convicto fugado que apuntó con un revólver a Yoshiko, apenas iniciada la travesía.

El 18 de septiembre de 1983, después de casi siete años de caminata, Meegan cruzó una franja de tundra hasta llegar al borde del océano Ártico, en Prudhoe Bay, Alaska. Tenía 31 años y acababa de completar, según sus propias cuentas, 41 millones de pasos.

El logro le valió ocho récords mundiales, una entrada en el Libro Guinness, y la popularidad en Estados Unidos, donde fue recibido como una verdadera celebridad. Su fama la utilizó para promover la preservación de las lenguas y culturas de pueblos originarios, desde Alaska hasta la Amazonia ecuatoriana.

Pero en el 2000 volvió al Ártico para extender su caminata casi 500 kilómetros más, hasta Barrow, el punto habitado más al norte de Estados Unidos. Esa fue su última gran hazaña. George Meegan murió el 10 de enero de 2024, a los 71 años, en un hospital de Blackburn, Inglaterra.