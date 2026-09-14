El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Chubut confirmó este lunes que los restos óseas, hallados el domingo por un vecino que caminaba junto con su perro, corresponden a "material arqueológico de antigua data". Las piezas se encontraban en inmediaciones de la Reserva de Servicoop, sobre un camino alternativo y en dirección a la Ruta Nacional 3, en Puerto Madryn, según informaron medios locales.

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Al observar los restos óseas en el sector, el hombre dio aviso a la Policía provincial que se trasladó al lugar para verificar la situación, donde constataron la presencia de un cráneo, diferentes bolsas que contenían huesos y otros elementos y desechos.

Según el MPF, se contabilizaron en total 125 piezas óseas, entre las que se encuentran los principales elementos del esqueleto. A partir de las primeras observaciones, se precisó que los restos son de antigua data y que algunas costillas presentan vestigios compatibles con posibles fracturas consolidadas, mientras que el resto de las piezas examinadas no se observaron lesiones visibles.

Dada las características del hallazgo, se dio intervención al fiscal de turno Lautaro Volpi, quien dispuso el secuestro de las piezas y la realización de las pericias necesarias para determinar su procedencia. En el lugar trabajó la Policía Científica, que llevó adelante la recolección de los restos.

¿De quiénes son los huesos hallados?

En primera instancia, la investigación se orientó a establecer si los hueso hallados podían corresponder a una persona fallecida hace poco tiempo y si existía algún elemento que permitiese vincular el hallazgo con un hecho criminal. Sin embargo, los primeros indicios apuntaron a que se trataba de material de antigua data.

Por ende, las actuaciones quedaron bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal de la provincia, que supervisará cómo avanzan los estudios específicos que apuntan a determinar con mayor precisión la antigüedad y procedencia de los restos que encontró el vecino junto con su mascota este fin de semana.

¿Puerto Madryn es un centro arqueológico?

El hallazgo llamó la atención de la comunidad, ya que Puerto Madryn no se caracteriza por ser un centro arqueológico donde se hayan descubierto grandes piezas de animales prehistóricos y restos humanos como en otras partes de la Patagonia, sino que apuesta fuertemente al turismo para su desarrollo.

Los atractivos turísticos naturales, sobre todo la fauna, eclipsaron al turismo cultural. Sin embargo, la región noreste de la provincia de Chubut cuenta con un atractivo histórico singular: la colonización galesa, que no se repite en otro lugar de Argentina ni de América del Sur.