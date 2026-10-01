Cambios por la línea F de subte: además de Zivals, los 12 lugares que se van a expropiar por las obras

Las obras públicas de la construcción de la futura línea F del subte porteño implicarán importantes cambios en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Además de la tradicional librería Zivals, ubicada en Corrientes y Callao, el proyecto contempla la afectación de otros inmuebles para permitir el desarrollo de los trabajos.

{{{htmlAmp}}}

Según el proyecto de norma, la Ciudad busca establecer el marco necesario para disponer de terrenos y propiedades que resulten indispensables para ejecutar las estaciones, accesos, instalaciones y demás infraestructura de la nueva línea. El documento establece que los predios involucrados deberán ser destinados a obras de tipo social, educativa, deportiva, cultural, ambiental, administrativa, de salud, esparcimiento, seguridad o movilidad.

Fuentes de la Ciudad revelaron a El Destape, se trata por ahora de un proyecto ya que la expropiación de los inmuebles todavía debe ser tratada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. "Nosotros nos juntamos con ellos varias veces. Estamos en diálogo para encontrar una solución que le sirva a ellos y a la Ciudad. Por otro lado, se les ofreció tener el local arriba en dos pisos", aseguró el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua a este portal.

Qué plantea el proyecto para la línea F

La iniciativa está vinculada con el desarrollo de la nueva línea de subterráneos y contempla la posibilidad de avanzar sobre distintos inmuebles ubicados en el área donde se ejecutarán las obras.

El expediente incorpora un listado de parcelas alcanzadas por la iniciativa y establece mecanismos para que el gobierno porteño pueda disponer de ellas cuando resulten necesarias para concretar la infraestructura prevista. Estos son:

Cochabamba 1795

Cochabamba 1789

Cochabamba 1773

Av. Entre Ríos 752

Hipolito Yrigoyen 1812

Av. Entre Ríos 105

Av. Entre Ríos 115

Av. Callao 373

Av. Gral. Las Heras 2001

Av. Gral. Las Heras 1936

Av. Gral. Las Heras 2416

Av. Gral. Las Heras 3349





La línea F fue proyectada para atravesar sectores estratégicos de la Ciudad y sumar conexiones con otras líneas de la red. En ese sentido, el diseño de las estaciones no responde únicamente a la ubicación de los terrenos disponibles, sino también a la necesidad de facilitar los desplazamientos de los pasajeros.

Estaciones pensadas para la combinación de líneas

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño Pablo Bereciartua explicó que la ubicación de las estaciones fue definida buscando “la mejor experiencia de movilidad posible”, teniendo en cuenta las combinaciones que podrán realizar los usuarios.

La planificación apunta así a que la futura línea F se integre con la red ya existente y permita conectar distintos puntos de la Ciudad mediante una mayor cantidad de alternativas de viaje.

El proyecto de expropiaciones deberá atravesar ahora su tratamiento en la Legislatura porteña mientras avanza la planificación técnica. Recién a partir de ello podrá definirse el porvenir de las propiedades que quedarán afectadas por las obras.