Reclamo urgente en Corrientes: apuntan contra Valdés por el deterioro de una ruta clave para el desarrollo local

Frente al evidente deterioro de la Ruta Provincial 19, productores, docentes y vecinos le exigen al gobierno de Juan Pablo Valdés el mantenimiento urgente de un tramo clave en la localidad de San Roque. Frente a esta vía clave para el desarrollo local, denuncian que la falta de obras no solo vuelve peligroso el tránsito diario, sino que genera graves perjuicios económicos por los daños en sus vehículos.

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Un ciudadano que recorre la zona dialogó con Corrientes Hoy y expresó su indignación: "El vergonzoso camino está cada vez peor. Es una falta de respeto al ciudadano de bien, al que le duele cuando se le rompe el vehículo o tiene que andar cambiando cubiertas por el pésimo ripio".

Según medios locales, no es la primera vez que la comunidad rural traslada este reclamo a la gestión provincial. Se trata de un corredor productivo fundamental que conecta Colonia Pando con La Elisa Yazuca y vincula a San Roque con los parajes Santo Domingo y Arroyo González.

Aliado a Milei: Valdés no invierte en obras

En mayo de este 2026, Valdés intentó relativizar el impacto del ajuste nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei mediante la Decisión Administrativa 20/2026, aunque, en su intento de defensa, admitió que la provincia arrastra una fuerte paralización de obras públicas desde la asunción del libertario el 10 de diciembre de 2023.

Según informó Perfil, el mandatario correntino sostuvo que la provincia “no se vio afectada” por el último recorte anunciado por Nación porque, según explicó, Corrientes ya no contaba con obras nacionales en ejecución ni proyectos comprometidos. Sin embargo, la afirmación terminó exponiendo el impacto previo del ajuste sobre infraestructura y desarrollo provincial.

“Nosotros no nos vimos afectados en ese recorte. Hay que recordar que no teníamos mayores obras en ejecución ni obras comprometidas por parte de Nación”, expresó Valdés al intentar diferenciar la situación correntina respecto a otras provincias.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Gobierno nacional oficializara nuevos recortes presupuestarios en distintas áreas sensibles, profundizando la política de ajuste fiscal impulsada desde la Casa Rosada.

Uno de los principales reclamos que persisten en Corrientes está vinculado a la paralización de la autovía de la Ruta Nacional 12, considerada una obra estratégica para la conectividad y la seguridad vial de la región. El proyecto permanece neutralizado desde hace meses y todavía no existe una fecha concreta para su reactivación.