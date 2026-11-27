El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta recorrió el Premetro junto al exfutbolista Claudio "el Turco" García y respaldó un proyecto de ley que busca garantizar la continuidad del servicio, mejorar sus condiciones de funcionamiento y ampliar la red hacia otros barrios de la zona sur.

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La iniciativa fue presentada en septiembre por el Partido Integrar, espacio que conduce Daniel Amoroso, y propone establecer obligaciones concretas para el Ejecutivo accione en materia de mantenimiento, inversión, frecuencias y accesibilidad.

¿Cómo es el proyecto para extender el Premetro porteño?

La iniciativa presentada por Daniel Amoroso propone declarar al Premetro como un servicio público estratégico y de interés público. De esta manera, cualquier decisión que implique reducirlo, interrumpirlo o desmantelarlo deberá contar previamente con la autorización de la Legislatura porteña.

El proyecto también establece que el Gobierno de la Ciudad deberá elaborar, en un plazo máximo de 180 días, un plan integral de mejoras que contemple la renovación de las unidades, el aumento de las frecuencias, el reacondicionamiento de las estaciones y la incorporación de medidas de seguridad y accesibilidad. Además, prevé la publicación periódica de indicadores para evaluar la calidad del servicio.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de ampliar la red hacia otros barrios. Para ello, fija un plazo de un año para realizar estudios de factibilidad que permitan identificar nuevos recorridos, con especial atención a las zonas del sur porteño que cuentan con menos alternativas de transporte público. Con esos resultados, el Ejecutivo deberá presentar un plan de expansión con plazos de ejecución y fuentes de financiamiento.

"Me alegra que Horacio se haya acercado para escuchar el proyecto que presentamos con el Partido Integrar para mejorar, proteger y extender el Premetro y que se haya comprometido a presentarlo en la Legislatura", expresó García después del encuentro.

Por su parte, Rodríguez Larreta respaldó la necesidad de avanzar con mejoras en el transporte público. "Hay que mejorar el transporte público, que es importantísimo. Contá conmigo, Turco", afirmó durante la recorrida.

El exfutbolista también cuestionó la posibilidad de que la actual gestión porteña avance con la eliminación del servicio. "Jorge Macri lo quería sacar y ojalá que eso no suceda. Hay que mejorarlo, protegerlo y extenderlo", señaló.

Los fundamentos de la iniciativa apuntan a las deficiencias registradas en materia de inversión, mantenimiento y frecuencias. De acuerdo con información obtenida por el Partido Integrar mediante pedidos de acceso a la información pública, durante 2025 se ejecutó apenas el 28% del presupuesto destinado al Premetro.

Al presentar la propuesta, Amoroso también había advertido sobre la antigüedad de las unidades, que tienen alrededor de 40 años, y la necesidad de establecer herramientas de control y planificación para garantizar la continuidad del servicio.