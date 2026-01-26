¿En febrero 2026 hay feriado nacional o día no laboral en Argentina? El gobierno de Milei lo confirmó

Falta muy poco para que comience el segundo mes del año y la gran duda gira en torno a cuántos feriados habrá. El Gobierno nacional confirmó que en febrero estará el fin de semana largo por Carnavales 2026. Se trata de una gran oportunidad para hacer una escapada porque serán cuatro días consecutivos de descanso.
Cuándo es el Carnaval 2026: los dos feriados nacionales de febrero
En febrero hay dos feriados nacionales confirmados por el Carnaval 2026:
- Lunes 16 de febrero
- Martes 17 de febrero
Se trata de dos feriados inamovibles que forman el primer fin de semana extralargo del año, ya que se extenderá del sábado 14 al martes 17 de febrero. Al ser dos feriados nacionales el asueto los trabajadores convocados por sus empleadores deberán cobrar la jornada laboral con un extra del 100%, ya que la ley estipula que la remuneración sea el doble de un día habitual.
Este tipo de fines de semana largos tiene un impacto directo en la ocupación hotelera, el consumo gastronómico y el transporte, especialmente en contextos económicos donde el turismo interno cobra mayor relevancia.
Feriados 2026: estos son los días que hay fin de semana largo en Argentina
El Gobierno nacional definió el calendario de feriados del 2026, como parte de la Ley 27.399. Este año decidió incorporar tres días no laborables para fomentar el turismo interno en el país por lo que habrá 12 fines de semana largos. Además del de febrero, se podrán disfrutar:
Marzo
- Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable).
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10: incorporación del feriado no laborable.
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable que se mantiene).
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, se mantiene).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20 de noviembre, pero se traslada para un fin de semana largo).
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).