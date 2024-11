Cuántos días "no laborables" con fines turísticos hay en 2025: qué días caen

El Gobierno oficializó el calendario de feriados del 2025 y confirmó cuántos días "no laborables" con fines turísticos habrá el próximo año. Te contamos cuáles son los fines de semana largos para que ya puedas planificar unas vacaciones o alguna escapada.

La Ley N° 27.399 autoriza al Ejecutivo a designar hasta tres días feriados o “no laborables” al año para fomentar el turismo y la economía local. Los feriados “no laborables” deben coincidir con lunes o viernes para que haya fines de semana largo y en 2025 esto sucederá tres veces.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable? En los días no laborables, habitualmente denominados feriados puente, la decisión sobre si una persona trabaja o no queda en manos del empleador y ya no es una obligación dejarle el día libre, como sí sucede con un feriado nacional. Además, en que los días no laborables no representan el cumplimiento de tareas adicionales o extraordinarias, por lo que el salario a abonar será el normal, independientemente de si se trabaja o no.

Cuántos días "no laborables" con fines turísticos hay en 2025

El gobierno de Javier Milei estableció que en 2025 habrá solo 3 feriados "no laborables": el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre sean días no laborables para fines turísticos. Específicamente, el viernes 2 de mayo complementa el feriado nacional que será el jueves 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador.

El segundo es tres meses después, el viernes 15 de agosto por del feriado del 17 de ese mes en el que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín que se traslada para el lunes 18 y coincide con el Día del Niño. Mientras que el del viernes 21 de noviembre se dispuso para un fin de semana largo a propósito del jueves 20, Día de la Soberanía Nacional en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado.

Uno por uno: cuáles son los feriados de 2025