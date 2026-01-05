Cuándo cae Semana Santa 2026: la fecha confirmada de feriados

La pregunta vuelve cada año y no es menor: Semana Santa ordena agendas familiares, escapadas turísticas y planificación laboral. En 2026, además, llega en un contexto donde el Ejecutivo volvió a apostar por los días no laborables para motorizar el turismo interno.

La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó en diciembre el esquema completo de feriados y jornadas especiales para el próximo año, de acuerdo a la Ley 27.399. La confirmación permite anticipar fechas clave y entender cómo se distribuirán los descansos a lo largo del calendario.

Cuándo es Semana Santa en 2026

En 2026, Semana Santa se celebrará entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril. El día central para el calendario laboral será el Viernes Santo, que caerá el 3 de abril, y es feriado inamovible en todo el país.

Como ocurre cada año, la fecha se define en función del calendario litúrgico cristiano, que toma como referencia la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera del hemisferio norte. Por eso, Semana Santa puede variar entre fines de marzo y abril.

Feriados y días no laborables: qué decidió el Gobierno

A través de la Resolución 164/2025, publicada el 23 de diciembre, el Gobierno estableció tres días no laborables con fines turísticos para 2026:

Lunes 23 de marzo.

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

Si bien funcionan como “feriados puente”, técnicamente no lo son: los días no laborables quedan a criterio del empleador. La medida busca, según los considerandos oficiales, impulsar el turismo y distribuir la actividad económica durante el año.

Todos los feriados nacionales de 2026

El calendario ya confirmado incluye los feriados inamovibles y trasladables definidos por la Ley 27.399. Entre los más relevantes se destacan:

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Además, algunos feriados trasladables se moverán para favorecer fines de semana largos, como el Paso a la Inmortalidad de Güemes, el de San Martín y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

¿Qué diferencia hay entre feriado nacional y día no laborable?

En Argentina, los feriados nacionales implican descanso obligatorio: quien trabaja ese día debe cobrar el doble, según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). En cambio, los días no laborables dependen de la voluntad del empleador, y el pago es normal si se presta servicio. Este detalle impacta directamente en la planificación laboral y en la economía doméstica de millones de personas.

El traslado responde a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, y que distingue entre feriados inamovibles (como el 25 de diciembre) y trasladables. En este caso, el Decreto 614/2025 habilitó al Ejecutivo a decidir si moverlo al lunes siguiente o al viernes previo. Optaron por adelantarlo, favoreciendo la salida anticipada de turistas y el impulso del consumo interno.