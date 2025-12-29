Asueto administrativo 31 de diciembre en Córdoba: qué pasa con los bancos, empleados públicos y servicios

El Gobierno provincial oficializó el asueto para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, junto con un receso administrativo que se extenderá durante gran parte de enero de 2026

El asueto administrativo por las fiestas de fin de año vuelve a modificar el funcionamiento del Estado en Córdoba. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, impacta en la administración pública provincial, en la organización de guardias y en la prestación de servicios esenciales, mientras genera dudas sobre bancos y otros organismos.

Asueto administrativo en Córdoba: fechas confirmadas y alcance

El Gobierno de Córdoba definió oficialmente el esquema de receso y asueto administrativo para el cierre de 2025 y el inicio de 2026. De acuerdo con las resoluciones publicadas, la administración pública provincial tendrá asueto los días 24 y 31 de diciembre de 2025. Además, se estableció un receso administrativo de verano que se extenderá desde el 2 hasta el 30 de enero de 2026.

La disposición aclara que durante todas estas fechas se garantizará la prestación de los servicios esenciales. Cada organismo deberá organizar guardias mínimas para asegurar la atención en áreas críticas, especialmente aquellas vinculadas a la salud, la seguridad y la asistencia ante emergencias.

Empleados públicos y servicios esenciales durante el receso

El asueto administrativo no implica una paralización total del Estado provincial. El Gobierno remarcó que cada jurisdicción deberá adoptar las medidas necesarias para mantener guardias mínimas y asegurar la continuidad de los servicios considerados esenciales.

Entre las áreas exceptuadas del receso de enero se encuentran las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, así como los organismos vinculados a la seguridad. También continuarán funcionando las áreas asistenciales del Ministerio de Salud, los servicios de emergencia, riesgo climático, catástrofes y protección civil.

La lista de excepciones incluye además a la Policía Ambiental y a las áreas operativas del Ministerio de Ambiente y Economía Circular. En el ámbito educativo, el receso no alcanza a las escuelas de ciclo especial de verano. Asimismo, quedan excluidos organismos clave como Rentas, el Registro Civil, el Registro de la Propiedad, las áreas de Proveedores y Contratistas del Estado y Personas Jurídicas.

También seguirán operativos el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Secretaría de Trabajo y otras áreas que se designen según necesidad, junto con el Boletín Oficial Electrónico y las dependencias vinculadas a Fiscalía de Estado y la Escribanía General de Gobierno.

Qué pasa con los bancos y entidades financieras

Una de las principales consultas que genera el asueto administrativo del 31 de diciembre en Córdoba está relacionada con el funcionamiento de los bancos. La normativa provincial es clara al respecto: el asueto no incluye a los bancos ni a las entidades financieras.

Esto significa que las instituciones bancarias mantendrán su actividad habitual, sujeta a los horarios especiales que suelen regir en las vísperas de las fiestas, pero sin adherir al asueto dispuesto para la administración pública provincial.

Asueto administrativo a nivel nacional: qué establece el decreto

En paralelo a la decisión adoptada por Córdoba, el Gobierno nacional también avanzó con una medida similar. A través del decreto 833/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, se estableció que los trabajadores estatales nacionales no deberán concurrir a sus lugares de trabajo los días 24 y 31 de diciembre.

El decreto señala que ambas fechas corresponden a las vísperas de Navidad y Año Nuevo, jornadas que históricamente se destinan a los preparativos de las celebraciones y a los desplazamientos necesarios para el encuentro familiar. En ese marco, se consideró oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las festividades.

Además, la normativa nacional subraya que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al permitir una mayor movilidad y disponibilidad de tiempo durante los días previos a las celebraciones de fin de año.