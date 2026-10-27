Cada 3 segundos se casa una niña: la impactante cifra que alerta a la comunidad internacional

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) denunció que cada 3 segundos se casa una niña y exigió acciones para frenar esta práctica que "vulnera los derechos humanos y representan una forma de violencia de género contra niñas y adolescentes".

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En la previa del primer Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, FEIM sostuvo que reconocer esta realidad "ya no es suficiente", sino que se necesitan políticas públicas, herramientas legales y acciones de prevención que "permitan identificar estas situaciones, evitar que se perpetúen y garantizar la protección integral de quienes ven vulnerados sus derechos cada día".

Según los últimos datos de UNICEF, cada año más de 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años en el mundo, lo que equivale a una cada tres segundos. El matrimonio infantil y las uniones tempranas, incluidas las informales, constituyen una forma de violencia de género contra niñas y adolescentes en la Argentina.

En la Argentina se cree que no existen matrimonios ni uniones forzadas infantiles, pero un estudio realizado en 2021 por parte de la Fundación, permitió establecer un índice de prevención de riesgo de uniones tempranas en los hogares y reveló la existencia de estas prácticas que son frecuentes en algunas provincias y zonas del noroeste y nordeste de nuestro país.

El matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia, y pone su vida y su salud en peligro. Aquellas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos posibilidades de terminar la escuela.

"Sus expectativas económicas y de salud son peores que las de las niñas que no se casan, lo que a la larga se transmite a sus propios hijos y socava aún más la capacidad de un país para proporcionar servicios de salud y educativos de calidad", alerta UNICEF.

La situación en Argentina

En nuestro país, 132.398 niñas de entre 14 y 18 años inclusive se encontraban en matrimonio o unión temprana, según datos del Censo Nacional del 2010. Este número representa el 4,7% de las niñas de ese grupo etario. Los porcentajes más altos se registraron en Misiones (7,2%), Chaco (6,9%) y Formosa (6,4%), en la región del noreste argentino (NEA).

Sin embargo, las cifras de 2010 no permiten dimensionar la situación actual ni el nivel de vulnerabilidad de derechos en la Argentina, ya que en el censo del 2022 se omitió la consulta por el "estado civil". Una de las razones es que, desde el 2015, el Código Civil y Comercial no requiere que las uniones convivenciales para su constitución se deba realizar una inscripción en el Registro Civil.

Frente a la gravedad global de esta problemática, la ONU estableció que el 27 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado. “El matrimonio y las uniones forzadas infantiles constituyen una forma de violencia contra las niñas que todavía no está suficientemente reconocida, pese al enorme impacto que tiene en sus vidas y en su futuro”, explicó Mabel Bianco, presidenta de FEIM.

“Estas prácticas suelen provocar el abandono escolar, embarazos precoces y limitar sus oportunidades, perpetuando situaciones de pobreza y desigualdad. En muchos casos, las niñas terminan teniendo un futuro aún más pobre que el de sus propias madres”, agregó Bianco.

El informe del FEIM

Del informe del 2021 del FEIM, casi el 5% de las niñas menores de 18 están casadas o en situación de convivencia con hombres "en su mayoría entre 10 y15 años mayores que ellas". Los mandatos culturales y



ancestrales existentes aún en muchas provincias y los roles estereotipados de género contribuyen a "propiciar la persistencia y naturalización de estos matrimonios o uniones a edades tempranas en la sociedad".

Las provincias de Misiones, Chaco y Formosa lideran las cifras de niñas y adolescentes madres que viven en matrimonio o convivencia. En paralelo, entre el 80% y 90% conviven con el agresor y "la mayoría de los casos de violencia y/o femicidio se dan en los mismos hogares y/o de familiares próximos".

Y el tipo de violencia que prima es "la física y la psicológica", pero también inciden violencias de tipo simbólica, sexual y económica, especialmente para el rango de 15 a 19 años.