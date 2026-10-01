Buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cafayate: cómo postularse y qué requisitos piden

En plena región vitivinícola de Salta, un hostel de Cafayate propone hospedaje gratuito a cambio de colaborar 25 horas semanales. La oferta está pensada para quienes buscan estirar el presupuesto y conocer el Valle Calchaquí sin gastar en alojamiento.

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Según indican en la propuesta, se incluyen dos días libres por semana y desayuno diario, lo que permite combinar el trabajo con el turismo en una de las zonas más atractivas de la provincia.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Los seleccionados deberán desempeñarse en la recepción, con check-in y check-out, además de colaborar en tareas administrativas como gestionar reservas y pagos. También participarán en la limpieza de habitaciones y cocina.

Las actividades se organizan a lo largo de la semana y pueden cambiar según las necesidades del hostel, por lo que se pide flexibilidad.

El anfitrión aclara que las tareas pueden rotar entre recepción, administración y limpieza, por lo que los postulantes deben estar dispuestos a adaptarse. Los turnos se distribuyen para que los voluntarios cumplan con las 25 horas semanales y a la vez, dispongan de sus dos días para descansar o salir a recorrer la zona.

Los beneficios que ofrece el alojamiento

El intercambio ofrece cama sin costo en habitación compartida durante la estadía y el servicio de desayuno incluido todos los días.

A su vez, el establecimiento dispone de cocina equipada, lavadero gratuito, bicicletas para uso del personal y conexión de internet de alta velocidad, útil para quienes trabajan o estudian a distancia y necesitan mantenerse conectados. Estos beneficios permiten reducir al mínimo los gastos durante la estadía y destinar el presupuesto a recorrer la región.

Cómo postularse y cuáles son los requisitos

Según la publicación en Worldpackers, la estadía recomendada va de 2 a 5 semanas. Exigen tener entre 21 y 45 años y un nivel básico de español. La convocatoria está abierta a personas solas, parejas o duplas de voluntarios.

Además, se solicita que quienes postulen completen su perfil y detallen experiencia previa si la tienen.

Worldpackers centraliza las postulaciones y facilita el contacto con el anfitrión. Antes de viajar conviene chequear fechas y cupos en la plataforma y enviar la solicitud completa con referencias y foto de perfil.

Las ventajas de hacer voluntariado en Cafayate

Participar es una forma económica de conocer las bodegas y paisajes del Valle Calchaquí: los voluntarios ahorran en alojamiento y ganan tiempo para recorrer viñedos, museos y sierras.

Al mismo tiempo, el esquema permite combinar trabajo con turismo y para quienes buscan vivir la experiencia completa, el voluntariado en Cafayate es una opción atractiva y práctica. Si te interesa probar esta modalidad, revisá la publicación, armá tu perfil y postulate para intentar vivir gratis en Cafayate ayudando en un hostel.