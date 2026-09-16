Buscan voluntarios para vivir gratis en Bariloche: los requisitos y beneficios para postularse

Bariloche es uno de los destinos predilectos cuando hablamos de turismo argentino. Se trata de una de las ciudades más elegidas por quienes buscan disfrutar de la Patagonia, aunque los costos de alojamiento no son lo que se considera "baratos" para las y los viajeros. Ahora, una propuesta de voluntariado ofrece una alternativa.

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Hablamos de la posibilidad de vivir en la ciudad sin pagar hospedaje a cambio de colaborar 25 horas semanales en un hostel. La convocatoria fue publicada en la plataforma Worldpackers y está dirigida a las y los jóvenes que quieran emprender una experiencia "distinta" en uno de los destinos turísticos más importantes del país.

El acuerdo contempla una estadía de entre dos y tres semanas y hay disponibilidad durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2026, además de enero y febrero del próximo año.

Qué tareas deberían realizar los voluntarios

La propuesta establece una carga de 25 horas semanales, distribuidas en distintos turnos de acuerdo a las necesidades del lugar. Entre las tareas previstas están la recepción de huéspedes, la cocina, la limpieza y otras más, relacionadas con el funcionamiento cotidiano del hostel.

A cambio, quienes sean seleccionados podrán alojarse sin costo en una habitación compartida destinada al equipo. También tendrán desayuno incluido todos los días y dos jornadas libres por semana, que podrán aprovechar para recorrer Bariloche y sus alrededores.

Los beneficios incluyen también lavandería gratuita, bicicletas y descuentos en bares, bebidas y excursiones de la zona. Para postularse, uno de los requisitos es contar con conocimientos de español e inglés en un nivel intermedio. No se exige un dominio avanzado de los dos idiomas, aunque resulta necesario poder comunicarse con los huéspedes.

Cómo postularse y hasta cuándo está disponible la convocatoria

Las personas interesadas deben ingresar a Worldpackers, crear un perfil y enviar su solicitud a través de la misma plataforma. Allí también pueden consultar las condiciones completas de la experiencia y las evaluaciones de otros viajeros que participaron en propuestas similares.

La convocatoria actualmente contempla fechas hasta febrero del 2027, por lo que quienes estén pensando en pasar unas semanas en Bariloche pueden consultar la disponibilidad correspondiente al período que les interese.

La propuesta puede resultar atractiva para las y los jóvenes ya que permite reducir uno de los principales gastos de cualquier viaje, como es el alojamiento. La experiencia sumaría a la estadía trabajo y tiempo libre, para conocer uno de los destinos turísticos más preciosos de Argentina de una manera distinta.