Buscan a Mariano Martínez, desaparecido en La Plata: "Que me llame y diga 'estoy vivo'"

La angustia de la familia de Mariano Martínez crece con el correr de las horas. El estudiante de 21 años se encuentra desaparecido desde el lunes: según indicó un compañero, fue a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para entregar un trabajo, dijo sentirse mal y dejó la presentación. Desde entonces, no hay noticias de su paradero.

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Mariano vive en Berazategui junto a sus padres, quienes el lunes por la tarde encendieron las alertas y comenzaron a buscarlo en diferentes lugares. De acuerdo a lo detallado por su familia, el joven había pasado buena parte del fin de semana preparando las láminas para la entrega y salió cerca de las 8 de la mañana con un bolso, pero poco después de llegar a la facultad manifestó que se encontraba descompuesto y decidió retirarse del lugar sin completar la jornada académica.

A partir de los registros de cámaras y los movimientos de su tarjeta SUBE, los investigadores pudieron reconstruir parte del trayecto: primero llegó hasta Punta Lara, luego regresó a La Plata en el colectivo 275 y, a las 16:17, abordó el tren Roca con destino a Constitución.

La familia advirtió que esos movimientos no coinciden con sus hábitos y continúa con la búsqueda junto a amigos y compañeros de la universidad, mientras intenta obtener información sobre sus movimientos posteriores; cualquier dato que permita localizarlo debe ser comunicado de inmediato al 911.

Uno de los elementos que más preocupa a sus familiares es un mensaje que el joven le envió a su hermano Lucas, de 19 años, el lunes alrededor de las 14.35. En ese contacto, Mariano le proporcionó la contraseña de su computadora. “Nos dio la contraseña para que podamos ingresar a su tecnología, como una despedida, como a sabiendas de que no va a volver. Eso nunca lo hizo y no es normal”, sostuvo Alicia, la madre de Mariano,. Por su parte, el papá del joven, Gustavo Martínez, también se refirió al mensaje y explicó que la contraseña era “paintball”. Según relató, Mariano le había escrito a su hermano: “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”.

La madre de Mariano Martínez contó que su hijo podría atravesar "un cuadro de depresión"

Mientras crece la angustia e incertidumbre por la falta de señales, la madre de Mariano expresó su desesperación: “Hoy hace cuatro días que mi hijo no nos habla y no se comunica con ningún conocido. Las noticias que tenemos son malas. El compañero nos aclaró que él no estaba bien anímicamente”, contó Alicia.

“No sé qué le puede estar pasando, pero él está mal, se lo dijo a su compañero”, afirmó la mujer en declaraciones para C5N. En ese sentido, afirmó que “evidentemente estaba pasando un cuadro de depresión”. La familia intenta comprender si el joven atravesaba algún problema personal que pudiera haber influido en su decisión de alejarse. Alicia contó que, tras recibir un mensaje con la contraseña de la computadora y revisar el dispositivo, encontraron conversaciones que Mariano mantenía desde hacía aproximadamente dos meses con una joven.

La mujer aclaró que desconoce si esa situación pudo haber afectado emocionalmente a su hijo. También mencionó algunas dificultades de convivencia en el hogar. “, sostuvo.

Entre lágrimas, Alicia pidió alguna señal del paradero de su hijo: “Quiero que me llame, que me diga ‘estoy vivo’, nada más”. Mientras continúa la búsqueda, el teléfono celular de Mariano permanece activo: cuando sus familiares llaman, el aparato da tono y no aparece como apagado. Pero hasta el momento no lograron establecer comunicación con él.