Atienden a 1.800 personas por día y amplían su hospital odontológico ante la suba de las prepagas

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (FOLP-UNLP) puso en marcha las obras de ampliación de su Hospital Odontológico Universitario, una intervención destinada a acompañar el crecimiento de la demanda frente a la crisis económica y fortalecer la capacidad de atención, enseñanza y desarrollo de prácticas de mayor complejidad.

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Actualmente, el Hospital Odontológico Universitario que funciona en 1 -entre 50 y 115- cuenta con más de 250 sillones odontológicos y recibe una demanda de 1.800 pacientes por día, provenientes de distintos puntos de la región, del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de municipios del interior bonaerense.

El nuevo edificio: dos plantas y equipamiento de última generación

La iniciativa contempla la construcción de un anexo de dos plantas. En la planta baja funcionará un hall de acceso, sanitarios y dos aulas destinadas a actividades académicas: una con capacidad para 25 personas y otra para 40.

En la planta alta se concentrará el área clínica, con 17 sillones odontológicos, dos quirófanos, lugar para insumos sanitarios, una sala de esterilización, vestuario, un espacio destinado a diagnóstico por imágenes con tomógrafo y un hall.

"Esta ampliación surge por la gran cantidad de personas que nos vienen a visitar y a atenderse todos los días. Es una clínica que se va a construir y que va a ser de última generación, en donde se van a atender todas las especialidades de posgrado. Eso implica la mayor complejidad de las prácticas" , explicó el decano de la FOLP-UNLP, Dr. Ezequiel Escudero.

El crecimiento de la demanda y el impacto de las prepagas

El crecimiento de la demanda odontológica fue uno de los principales factores que impulsaron el proyecto.

Según explicó Escudero, “la cantidad de pacientes que se atienden a diario en nuestra facultad se incrementó significativamente durante los últimos años, y en muchas oportunidades nos vimos sobrepasados por las limitaciones del espacio físico y los recursos”.

En el marco de una importante crisis económica, el aumento de los costos de los materiales y de la atención en consultorios privados, junto con las dificultades de muchas personas para sostener una obra social o una empresa de medicina prepaga, contribuyeron a incrementar la cantidad de pacientes que recurren al Hospital Odontológico Universitario. La ampliación permitirá acompañar ese crecimiento mediante la incorporación de nuevos espacios clínicos, equipamiento y áreas destinadas a la formación y la atención de especialidades.

La actividad del Hospital se desarrolla además en una extensa franja horaria, de 8 a 23 horas, lo que permite sostener un importante volumen de atención diaria.

Una obra en tres etapas con dos años de plazo

La construcción se encuentra actualmente en su primera etapa, que comprende las tareas preliminares y estructurales del proyecto. En esta instancia se realizan trabajos de movimiento de suelo, intervención sobre el terreno y replantación de árboles en otros sectores. También se trabaja sobre el sector de la cochera y el patio de egresados, cuya losa deberá ser intervenida parcialmente para permitir el sostenimiento de la nueva estructura.

La obra comenzó a ser proyectada durante la gestión del exdecano Dr. Gabriel Lazo y contó con el acompañamiento de la Universidad Nacional de La Plata y de su presidente, Dr. Fernando Tauber. “Sin su ayuda, sin su apoyo, esto sería imposible en un momento y en un contexto muy difícil”, advirtió Escudero.

El proyecto está organizado en tres etapas. Una vez completada la construcción edilicia, será necesario incorporar el equipamiento específico para poner en funcionamiento la nueva clínica. En ese sentido, el decano estimó que el conjunto de las etapas podría demandar alrededor de dos años.

La ampliación permitirá así fortalecer una estructura que ya constituye un centro de atención odontológica universitaria que es modelo en la región, incorporando nuevos espacios clínicos, tecnología y áreas de enseñanza para fortalecer la respuesta de la Universidad Pública frente a una demanda que continúa creciendo.