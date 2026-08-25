El Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján; antes pasará por Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay, y finalizará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú.

El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto para declarar como jornadas no laborales a los días en los que el papa León XIV se encuentre en la Argentina. El Sumo Pontífice visitará nuestro país el 9, 10 y 11 de noviembre de este año, en el marco de su primer viaje apostólico a América del Sur entre el 6 y el 17, que también contempla su paso por Uruguay y Perú.

Según Taiana, el paso del Santo Padre será "una oportunidad para renovar la esperanza y reafirmar los valores del diálogo, la fraternidad y el encuentro entre los argentinos". El Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján; antes pasará por Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay, y finalizará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú.

Dada la "importancia" y la "trascendencia histórica" de este acontecimiento, el diputado nacional presentó un proyecto para solicitar que "de manera excepcional" el gobierno de Javier Milei declare los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 como jornadas no laborables.

El objetivo es facilitar "el acceso, la organización y el desplazamiento de todos aquellos que quieran participar de las actividades previstas", ya que la visita de León XIV adquiere un significado especial por la "continuidad de su pontificado con el legado de Francisco", además de su trayectoria y vínculo con América Latina.

"En un momento en el que necesitamos volver a encontrarnos y construir en comunidad, el mensaje del Papa en defensa de la dignidad humana y la justicia social nos interpela", afirmó.

¿Cómo será la visita de León XIV a la Argentina?

La visita de León XIV pondrá fin a una ausencia de 39 años de un Papa en la Argentina. El antecedente más reciente fue el viaje de Juan Pablo II, realizado entre el 6 y el 12 de abril de 1987. Entre aquella visita y la que ahora protagonizará León XIV transcurrió por completo el pontificado de Francisco, el primer papa argentino y latinoamericano de la historia, quien nunca visitó el país durante su papado.

El Vaticano informó que el programa detallado de las actividades será difundido próximamente. Por su parte, los máximos referentes de la Iglesia Católica en el país precisaron cómo será el trabajo previo ante la llegada de León XIV. El arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, celebró la visita al señalar que representa "una alegría" que "va a movilizar interiormente a cada uno de nosotros y, por supuesto, a todos como nación".

En tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, sostuvo que será "un momento celebrativo profundo, solemne y a la vez festivo". Respecto de la organización, indicó que el Papa se hospedaría en la Nunciatura Apostólica y regresaría allí tras las actividades previstas en Córdoba y Luján. Explicó que ese esquema suele utilizarse en los viajes papales porque permite contar con una base fija para el pontífice y toda su comitiva.

Sin embargo, aclaró que por el momento solo están definidos los destinos generales de la visita y que en los próximos meses se terminarán de precisar los detalles y las posibilidades concretas del itinerario. "Están indicados los lugares genéricos, pero nos faltan a lo mejor lo que serán en los próximos meses los detalles y las posibilidades efectivas", señaló Colombo.