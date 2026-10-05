Buscan cambiar el nombre de una de las estaciones más importantes de la línea B

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires analiza un proyecto que propone eliminar el nombre de Juan Manuel de Rosas de la estación de la línea B y dejar únicamente la denominación Villa Urquiza.

{{{htmlAmp}}}

La iniciativa fue presentada por la legisladora de La Libertad Avanza Sandra Mónica Rey, junto con Juan Ignacio Fernández, Solana Pelayo y Leonardo Saifert.

El proyecto, identificado como 3067-D-2026, se encuentra actualmente en comisión y deberá atravesar el tratamiento correspondiente antes de que pueda concretarse.

¿Por qué buscan cambiar el nombre de la estación Juan Manuel de Rosas?

El argumento central de los autores de la iniciativa está relacionado con el criterio que, a su entender, debería utilizarse para identificar las estaciones de la red: referencias geográficas que permitan a los pasajeros reconocer con mayor facilidad dónde se encuentran.

Los fundamentos también cuestionan las denominaciones vinculadas con figuras políticas o históricas cuando no cumplen una función de orientación territorial. En ese sentido, los legisladores mencionan como antecedentes otras estaciones que incorporan el nombre del barrio junto con una referencia del lugar, como De los Incas-Parque Chas, Medrano-Almagro y Tronador-Villa Ortúzar.

La historia del nombre de la terminal de la línea B

La estación está ubicada bajo la avenida Triunvirato, entre Monroe y Franklin D. Roosevelt, y funciona como cabecera oeste de la línea B. Además, constituye un punto de combinación con la estación General Urquiza del ferrocarril Mitre. Fue inaugurada en julio de 2013, junto con la estación Echeverría.

Aunque actualmente figura como "Juan Manuel de Rosas-Villa Urquiza", ese nombre se construyó a través de distintas decisiones legislativas. En un primer momento, había sido proyectada con la denominación Villa Urquiza, pero posteriormente la Legislatura porteña aprobó que se llamara con el nombre del exgobernador de la provincia de Buenos Aires.

En 2016, la Legislatura sancionó la Ley 5790, que estableció oficialmente la denominación en vigencia. La norma fue promulgada en enero de 2017.

El debate volvió a aparecer en 2024, cuando la misma legisladora Sandra Mónica Rey había impulsado otra iniciativa para modificar la denominación. En aquella oportunidad, la alternativa propuesta era “Monroe-Villa Urquiza”, una opción que incorporaba el nombre de la avenida que pasa por las inmediaciones de la estación.