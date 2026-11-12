La fachada de la emisora FM El Caletense y de su medio digital en la provincia de Santa Cruz fue blanco de un violento ataque a balazos. El atentado obligó a la suspensión total de la programación habitual de la emisora, un medio que cuenta con más de diez años de trayectoria informativa en el norte santacruceño.

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Según las primeras pericias policiales y testimonios recabados en el lugar, entre las 2:30 y las 3:45 el edificio recibió este martes una ráfaga de al menos 16 disparos que provocaron perforaciones, impactos y rajaduras en los ventanales, afectando el frente, la redacción y los estudios de transmisión.

Tras conocerse el episodio, efectivos de la policía acudieron al establecimiento para iniciar las pericias correspondientes destinadas a esclarecer lo ocurrido. La causa permanece bajo investigación y, por el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre la identificación de los sospechosos.

Desde la dirección del medio a conocer un descargo titulado “Cuando las balas buscan silenciar, la verdad tiene que hablar más fuerte”, donde vincularon directamente la agresión con su labor periodística. En el texto destacaron que “uno de los impactos alcanzó el vidrio que separa la sala de operación del estudio, un espacio donde diariamente trabajamos para llevar información a nuestros vecinos”.

La fachada baleada de El Caletense.

Asimismo, advirtieron: “Lo que pudo haber sido una tragedia hoy nos obliga a reflexionar sobre los límites que algunos pretenden cruzar cuando una noticia, una opinión o una investigación les incomoda”. La emisora reafirmó además que no responde a “intereses ocultos ni a presiones de ningún sector” y concluyó su comunicado sosteniendo que “ninguna amenaza puede reemplazar a la verdad. Hoy más que nunca, igual que siempre”.

Por su parte, el propietario de El Caletense, Emir Silva, ratificó en declaraciones a La Opinión Austral que el ataque estuvo dirigido específicamente contra la empresa de comunicación. “Las balas fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegaron a mi domicilio ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”, señaló Silva. El directivo relacionó la agresión de manera directa con el “ejercicio de nuestra profesión” y concluyó: “Tiene que ver con eso, con algo que a alguien le molestó en algún momento”.

Reacciones institucionales y repudio de ADEPA

La agresión generó el rechazo de entidades periodísticas y referentes políticos. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado expresando su “más enérgico repudio y preocupación” por el hecho y transmitió “su profunda solidaridad” con Emir Silva y con el equipo del medio.

La organización advirtió sobre la “extrema gravedad institucional que representa un ataque armado directo contra un medio de comunicación” y remarcó: “Acciones de esta naturaleza constituyen un acto de amedrentamiento inadmisible que vulnera de manera flagrante la libertad de expresión, el derecho a informar y la seguridad de los trabajadores de prensa”.

ADEPA instó a las autoridades provinciales, las fuerzas de seguridad y la Justicia a “actuar con la máxima celeridad, rigor y eficacia para identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del hecho”, además de solicitar garantías de seguridad para el trabajo periodístico.

En el ámbito político provincial, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, manifestó su respaldo a la emisora mediante una publicación en la red social X titulada “Basta de mafias”. “Lo que sucedió es un hecho de extrema gravedad que repudio profundamente. En Santa Cruz no podemos permitir que la violencia y la intimidación amenacen el trabajo de quienes informan. La libertad de expresión es un derecho que debemos defender siempre”, afirmó el mandatario.

Vidal añadió su apoyo explícito a Silva y a los trabajadores de prensa, enfatizando que el ataque debe esclarecerse y que sus responsables deben responder ante la Justicia. La investigación policial continúa su curso en la ciudad norteña.