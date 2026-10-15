Mientras Santa Cruz perdió más de 10 mil empleos privados y desde el sector comercial reclamaron respuestas de Vidal

Frente a la crisis de empleo que atraviesa la provincia de Santa Cruz, desde la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) denunciaron la falta de respuestas por parte del Gobierno de Claudio Vidal para alcanzar alguna medida que sostenga al sector. "Desde las cámaras, no tuvimos la posibilidad de reunirnos con el gobernador. Sí mantuvimos encuentros con funcionarios del Ministerio de Producción, pero todavía no conseguimos las respuestas que necesita el sector", afirmaron a El Destape el presidente del organismo, Leandro Fadul.

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Según un informe de Politikón Chaco elaborado a partir de estadísticas de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Santa Cruz perdió el 17,1% de su empleo privado registrado desde noviembre de 2023 y quedó como la segunda provincia más afectada del país. Así la gestión de Vidal enfrenta un retroceso que equivale a 10.386 puestos de trabajo formales menos y supera ampliamente la caída nacional del 4,2%.

Una ley de emergencia que todavía no se puso en marcha

Pese a que la Legislatura santacruceña sancionó en marzo del 2026 por unanimidad la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y Pyme, Fedul remarcó que el espacio todavía no comenzó a funcionar. "La norma también creó una comisión de seguimiento de la emergencia, de la que formamos parte, pero nunca se reunió. Venimos solicitando su convocatoria desde la Cámara de Comercio y la Federación Económica, sin obtener respuestas del Poder Ejecutivo", sostuvo.

El dirigente describió un escenario en el que las dificultades económicas se trasladan a los negocios y amenazan la continuidad de las empresas. Las mediciones que realizan las entidades empresariales muestran una tendencia que, según advirtió, genera cada vez más preocupación entre los comerciantes.

"Los indicadores que elabora mensualmente una consultora contratada por nosotros muestran que la situación empeora: caen las ventas y cierran empresas", señaló.

Sobre los encuentros mantenidos con representantes del sector, agregó que a través de un documento que elaboraron manifestaron "la preocupación generalizada por una crisis que deja cada vez a más negocios al borde del cierre".

Presión fiscal y créditos que no alcanzan

Fadul también cuestionó las dificultades que enfrentan los comercios para cumplir con sus obligaciones tributarias en un contexto de caída de las ventas. Según explicó, los procedimientos fiscales pueden comprometer el funcionamiento cotidiano de las empresas y su capacidad para afrontar los gastos básicos.

"A esta situación se suma la presión de ARCA: no se redujeron los impuestos y, ante atrasos de apenas una semana o diez días, el organismo puede iniciar juicios de ejecución fiscal y embargar cuentas", afirmó.

El titular de la Cámara de Comercio advirtió que esas medidas afectan la posibilidad de sostener la actividad. "Eso impide pagar salarios, proveedores, alquileres y otros costos, y termina empujando a algunos negocios al cierre", agregó.

Frente a la emergencia, el Gobierno provincial y la Municipalidad anunciaron líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas. Fadul valoró la iniciativa, aunque consideró que no alcanza para revertir el deterioro del sector.

"La Municipalidad y la Provincia anunciaron recientemente líneas de crédito para las pymes, una herramienta bienvenida, pero insuficiente. Hace falta una política integral que atienda la crisis del sector", remarcó.

La consecuencias del modelo

La pérdida de empleo en Santa Cruz también está vinculada con la contracción de actividades que históricamente impulsaron la economía provincial. Fadul mencionó la caída de la construcción y la paralización de las represas como factores que repercuten sobre el trabajo y el consumo.

Sobre la construcción, explicó que "era un importante generador de empleo y un motor para las pymes comerciales". A ese escenario sumó la paralización de las represas, que empleaban cerca de 3.000 trabajadores. De acuerdo con las estimaciones de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, entre 1.500 y 1.600 residían en la ciudad, mientras que otros vivían en El Calafate y Piedra Buena.

Fadul calculó que, si se consideran los grupos familiares de esos trabajadores, entre el 7% y el 8% de la población de Río Gallegos dependía de esa fuente laboral.

Santa Cruz tuvo la mayor caída mensual del empleo en julio

El mismo informe indicó que entre julio de 2025 y julio de 2026, Santa Cruz registró un continuo deterioro en el empleo privado formal con una caída del 2,9% (1.484 puestos menos), cifra superior a la retracción nacional del 2,2%. Este declive se profundizó particularmente en julio de 2026, cuando la provincia sufrió la mayor pérdida porcentual del país al caer un 0,9% en un solo mes.

Aunque este contexto contractivo afectó con mayor gravedad a otras jurisdicciones desde noviembre de 2023, como Chaco, Catamarca y San Luis, que sufrieron bajas de entre el 8,6% y el 10,5%, el escenario santacruceño refleja una tendencia crítica.