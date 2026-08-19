De bóveda del cementerio a gastronomía: licitan un nicho de la Recoleta para un local gastronómico

Cuando parecía que en la Ciudad de Buenos Aires ya no quedaba nada más por explotar, en las últimas horas la administración porteña publicó en el Boletín Oficial una Licitación Pública de etapa única N° 10002-1251-LPU26, para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación con carácter oneroso de un espacio ubicado en el interior del "Cementerio de la Recoleta", sito en Junín N° 1.760 de la Ciudad.

Se trata de una bóveda "deshabitada" que puede ser utilizada para la instalación de un Gift Shop, un local de venta de productos alimenticios y/o bebidas y un servicio de turismo nocturno". Los detalles de este proceso de privatización se encuentran en la Disposición N° 278/DGCOYP/26, y la concesión tendrá una duración de cinco años.

Características de la licitación

El espacio cuenta con un total de 24,55 m2 cubiertos aproximadamente y se ubica dentro de la Zona 4 del Área de Protección Histórica APH14 "Ámbito Recoleta", con protección edilicia y ambiental según lo indicado en el artículo 3.7.13 del Anexo II del Código Urbanístico.

La administración porteña fijó un canon base mensual de $1.600.000 para la concesión de dicha bóveda. Además, los oferentes deberán proponer un porcentaje de participación sobre los ingresos brutos generados por el servicio de turismo nocturno, que no podrá ser inferior al 20%, porcentaje establecido como piso para las ofertas económicas.

Las propuestas de los oferentes se abrirán el 9 de septiembre de 2026, a las 11, a través de la plataforma Buenos Aires Compras (BAC). Los interesados podrán descargar gratuitamente los pliegos y coordinar visitas al espacio antes de la apertura de sobres, en los plazos establecidos por la convocatoria.

Condiciones y restricciones de la concesión

De acuerdo al documento oficial, el objetivo es ampliar los servicios destinados a quienes visitan el Cementerio de la Recoleta, sin modificar el destino del espacio concesionado. Entre otras restricciones, quien se quede con la bóveda, el gobierno especifica que no podrá desarrollar actividades diferentes de las previstas sin autorización expresa del Ejecutivo porteño.

Entre otros puntos, la Ciudad aclara que no garantizará la rentabilidad del emprendimiento, por lo que el riesgo comercial quedará a cargo del futuro concesionario.

El Destape intentó comunicarse con el Ministerio del Espacio Público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conocer más detalles sobre la licitación, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

La concesión de esta bóveda se enmarca en una serie de privatizaciones de espacios públicos que el gobierno porteño viene impulsando en los últimos años, en las que se incluyen a los cementerios como espacios verdes públicos sujetos a concesión.