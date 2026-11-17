Tres científicos argentinos descubrieron una nueva especie de escarabajo y lo nombraron en honor al Indio Solari. Bothynus indiosolari pertenece a la familia de los escarabajos rinoceronte y habita en las provincia de Chaco y Misiones.

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Fue descrito formalmente por los científicos argentinos Tomás A. F. Favier Dubois, Mariano G. I. Ibarra Polesel y María R. Urcola, quienes pertenecen a la Fundación Azara y el CONICET. El trabajo de investigación fue publicado en la revista científica Zootaxa, donde se explica que se trata de un cascarudo o escarabajo de mediano tamaño, con una longitud aproximada de entre 15 y 20 milímetros. Su cuerpo es ovalado, de una superficie lisa y brillante cuyo color varía entre el negro brillante y el marrón oscuro.

Científicos nombraron a un escarabajo en honor al Indio Solari. Foto: Zootaxa

Si bien morfológicamente se parece a otra especie del mismo género, Bothynus ovalatus, es levemente más grande y más ancho. Esto significa que, gracias a su estructura más robusta, ancha y variaciones en los parámetros genitales y externos, los científicos pudieron justificar la creación de esta nueva especie. Pertenece al grupo de especies de Bothynus ascanius dentro de la familia Scarabaeidae y la subfamilia Dynastinae. El género abarca decenas de especies distribuidas desde el sur de México hasta la Argentina.

En cuanto a la importancia del descubrimiento, los autores de la investigación explicaron que el hallazgo pone en evidencia la enorme diversidad oculta que aún resta por explorar y describir en la región del norte argentino. La identificación de nuevas especies permite ampliar el conocimiento sobre la fauna local y aporta información para comprender mejor la distribución de estos insectos en distintos ambientes.

Por qué lo bautizaron en honor al Indio Solari

Bothynus indiosolari fue bautizado en honor al Indio Solari para rendir tributo al exlíder de Los Redonditos de Ricota. Es algo habitual en la ciencia nombrar a especies en homenaje a grandes figuras, con el fin de difundir el hallazgo y vincular la investigación científica con otros ámbitos de la cultura.