Las redes sociales del Indio Solari volvieron a sacudir a sus seguidores con un mensaje breve y misterioso. La cuenta oficial del músico publicó la frase "Seré heraldo de buenas noticias", acompañada de una imagen del recital que dio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de Tandil, el 12 de marzo de 2016.

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La pieza muestra la silueta del Indio a contraluz, sobre un fondo azul oscuro, con la leyenda "En vivo. Tandil 2016. El pogo más grande del mundo". No hay fecha ni más detalles, pero la combinación del texto y la imagen alimentó una expectativa concreta: la posible difusión del show completo de aquella noche o una pieza audiovisual de aquel momento.

Un anuncio que ya tenía antecedentes en 2026

La publicación no llega sola. En marzo de este año, cuando se cumplieron diez años del recital, la cuenta oficial del Indio había compartido un video con el mensaje "Tandil 2016. Muy pronto". Desde entonces, los fanáticos esperan novedades sobre un material especial vinculado a ese show.

La frase elegida ahora tampoco es nueva en el universo del Indio. En octubre de 2021 usó las mismas palabras, "Seré heraldo de buenas noticias", para anunciar el regreso de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado a los escenarios, con su participación de forma virtual. Aquella vez la frase precedió un anuncio concreto, algo que refuerza la idea de que esta vez también hay una novedad en camino.

Qué pasó en Tandil 2016: la noche del "pogo más grande del mundo"

El recital del 12 de marzo de 2016 en el Hipódromo de Tandil es uno de los más convocantes de la historia de la música argentina. Las estimaciones de la época hablaron de entre 150.000 y más de 200.000 personas . Fue el anteúltimo show del Indio con Los Fundamentalistas: el último fue en Olavarría, en marzo de 2017 .

es uno de los más convocantes de la historia de la música argentina. . Fue el anteúltimo show del Indio con Los Fundamentalistas: . Aquella noche quedó marcada por un momento que conmovió a la multitud. Antes de empezar a cantar, el Indio confirmó públicamente que padecía Parkinson. "Anda circulando una versión de que estoy enfermo y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy", dijo desde el escenario. El público respondió con una ovación.

El show también fue el primero con una banda renovada. Se sumaron el bajista Fernando Nalé y el baterista Martín Carrizo, que habían trabajado con Gustavo Cerati, junto a los guitarristas Baltasar Comotto y Gaspar Benegas. Además, el Indio volvía a un escenario después de quince meses sin tocar.

Tandil, una ciudad clave en la historia del Indio

La relación del Indio con Tandil viene de lejos. Antes de 2016 se había presentado en el mismo hipódromo en julio de 2008, noviembre de 2010 y diciembre de 2011. Del show de 2011 nació el documental "Piedra que late".

Qué se sabe del posible lanzamiento

Por ahora no hay confirmación oficial sobre el formato, la fecha ni la plataforma. El mensaje no menciona un estreno, una transmisión ni un disco. Sin embargo, la secuencia de publicaciones de este año, primero "Tandil 2016. Muy pronto" y ahora "Seré heraldo de buenas noticias" con una imagen de aquel show, apunta a que el registro completo del recital podría ver la luz en las próximas semanas.