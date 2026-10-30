Bebidas frías caseras: 3 recetas fáciles para refrescarse durante los días de calor.

Cuando llegan los días de calor, tomar algo fresco se convierte en uno de los pequeños placeres de la temporada. Y no hace falta recurrir siempre a las bebidas industrializadas, con frutas, hierbas y agua se pueden preparar combinaciones originales, fáciles y económicas.

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Desde limonadas con sabores diferentes hasta aguas saborizadas y kombucha, existen alternativas para todos los gustos. Algunas llevan apenas unos minutos de preparación, mientras que otras requieren un poco más de tiempo y paciencia.

Tres bebidas artesanales fáciles para preparar en casa

1. Limonada de frutillas y albahaca

Una alternativa para renovar la clásica limonada y sumar el dulzor natural de las frutas. Para prepararla se necesitan 200 gramos de frutillas frescas, tres limones, 750 mililitros de agua fría, cinco hojas de albahaca y hielo. Primero, hay que lavar las frutillas, retirarles las hojas y procesarlas junto con el jugo de los limones y un poco de agua. Después, colocar la mezcla en una jarra, incorporar el resto del líquido y sumar las hojas de albahaca ligeramente aplastadas para liberar su aroma. Llevar a la heladera durante 15 minutos y servir con hielo.

2. Agua saborizada de pepino, limón y menta

Para quienes buscan una opción sin azúcar agregada, esta combinación es sencilla y refrescante. Solo se necesita un litro de agua fría, medio pepino, un limón, ocho hojas de menta y hielo. El procedimiento consiste en lavar los ingredientes, cortar el pepino y el limón en rodajas finas y colocarlos en una jarra junto con la menta. Agregar el agua y dejar reposar en la heladera durante al menos 30 minutos para que se integren los sabores. Finalmente, servir bien fría.

Desde limonadas con sabores diferentes hasta aguas saborizadas y kombucha, existen alternativas para todos los gustos.

3. Kombucha casera: una bebida fermentada para probar en casa

A diferencia de las anteriores, esta preparación requiere varios días de elaboración. Se obtiene a partir de té endulzado que fermenta gracias a una comunidad de bacterias y levaduras conocida como SCOBY. Para prepararla se necesitan 750 mililitros de agua, 250 mililitros de kombucha sin pasteurizar, dos saquitos de té negro o verde, un cuarto de taza de azúcar y un SCOBY activo.

Primero hay que preparar el té, incorporar el azúcar y dejar enfriar. Después, colocar el líquido en un frasco de vidrio limpio, sumar la kombucha y el cultivo y cubrir con un paño limpio. Dejar fermentar entre siete y 14 días, en un lugar protegido del sol directo. Una vez lista, se puede combinar con frutillas y jengibre, durazno y menta o frutos rojos para sumar nuevos sabores.

Un consejo importante para las aguas saborizadas y las limonadas, conviene utilizar agua potable, lavar bien las frutas y conservar las preparaciones en la heladera. En el caso de la kombucha, la higiene y el control de la fermentación son fundamentales: ante cualquier señal de moho o contaminación, se debe descartar la preparación.