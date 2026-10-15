Barrelier filmó un video desde la cárcel e intentó apuntar contra la madre de Agostina Vega

Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, apuntó contra Melisa Heredia al asegurar que prostituía a la víctima de 14 años. En una grabación, el acusado pidió mantener un cara a cara con la madre de la víctima. "Van a saber que vos entregaste a tu hija", expresó este jueves mientras declaraban de manera virtual desde la cárcel de Cruz del Eje en una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

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Durante la audiencia, Barrelier negó los hechos y dio su versión sobre el contenido encontrado en sus dispositivos durante la investigación por el femicidio de Vega. "Melisa, quiero que estés frente a frente para que de una vez por todas se sepa la verdad", manifestó.

También acusó a Heredia de haber entregado a su hija y señaló presuntas situaciones relacionadas con la producción de material pornográfico: "Las cosas que hiciste con tu hija. Espero que digas la verdad, no podemos seguir así".

"Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos la producías con tu celular. Todos la veían a tu hija. Sus compañeras se reían. Animate a estar al frente mío de una vez por todas", aseguró Barrelier en el video que difundió Mauro Szeta en sus redes sociales.

En su alocución, Barrelier sostuvo que la madre había realizado el llamado para que un auto fuera a buscar a Agostina a su vivienda la noche de los hechos: "La persona que mandó ese auto esa noche, que la busquen de mi casa, fuiste vos. Vos hiciste ese llamado por teléfono". Sin embargo, estas versiones no constituyen hechos probados por la Justicia, sino que corresponden a la versión del acusado.

Las acusaciones contra Claudio Barrelier

Barrelier afronta tres causas penales: homicidio agravado por motivos de género (femicidio), tenencia de material de abuso sexual infantil (ASI) y privación ilegítima de la libertad calificada por un episodio ocurrido en 2025. Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de Agostina, aseguró que ya se conocen seis presuntas víctimas vinculadas al detenido por el asesinato de Agostina.

En diálogo con El Doce, Alaniz sostuvo que la querella reunió documentación y testimonios que permiten sospechar que podría haber más víctimas vinculadas con Barrelier. "Creemos, sostenemos y tenemos documental que hay más víctimas", aseguró la abogada.

Luego de que el caso de Agostina Vega tomara estado público, la letrada explicó que distintas mujeres se acercaron al estudio para contar situaciones que pueden atribuirse al acusado. "Hoy podemos hablar de seis víctimas, cuando en un principio conocíamos solamente a Agostina", afirmó Alaniz.

De los testimonios reunidos, la abogada destacó uno por la edad que tenía la presunta víctima al momento del hecho. Se trataría de una joven que habría sido "abusada a los 11 años". "Estamos hablando de un Barrelier que tenía 18, 19 años y ya abusaba. O sea, realmente estamos hablando de un depredador", sostuvo.