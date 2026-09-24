Videos, fotos y el plan de engaño: las revelaciones del celular de Barrelier en el femicidio de Agostina Vega

El expediente que investiga el femicidio de Agostina Vega sumó la información de peritajes al celular de Claudio Barrelier, el principal acusado del abuso sexual y femicidio. Los informes surgen con un nuevo dato vinculado a otra causa y es que el principal acusado estaba siendo investigado en un expediente por venta de licencias de conducir, ya que había sido designado meses antes en un puesto clave y en esa causa ya había compañeros de trabajo detenidos. Por eso, Barrelier tenía el teléfono intervenido desde antes del crimen y muchos de los datos se obtuvieron en medio de esa investigación. Uno de los detalles que consta en el expediente es que a fines de abril Agostina publicó una foto donde estaba Barrelier y él hizo captura. Días más tarde empezó a escribirle a través de Instagram pero recién recibió respuesta de la adolescente una semana antes del crimen.

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Sin embargo, los detalles de la investigación explican que en esas mismas semanas, Claudio Barrelier buscó al menos 300 videos pornográficos y la búsqueda tenía que ver con relaciones entre padrastros e hijos. Para los investigadores, esas búsquedas hablan de un inicio de preparación del acto que se materializaría el día del ataque, cuando Barreloer se encontró con Agostina, su hermano y su mamá en un partido de fútbol. Allí, dice la investigación, aprovechó un momento a solas para obtener el contacto de WhatsApp de la menor y la charla que hasta entonces era por Instagram pasó al sistema de mensajería. Por ese medio empezó entonces el engaño para que Agostina fuera esa noche a la casa del barrio Cofico.

El análisis de las comunicaciones de Barrelier mostraron además dos situaciones claves para la noche de la captación. Primero, el acusado hizo un análisis de cuánto costaba un viaje en un auto de la aplicación Uber desde la casa de Agostina hasta su casa. Luego, el imputado fue con su amigo Claudio Fassetta, imputado por encubrimiento, hasta el kiosco que este atendía y una vez allí, aprovechó un momento solo en la vereda para llamar a Melisa, la mamá de la adolescente, y pedirle que acompañe a su amigo en el kiosco ya que aseguraba que estaba mal porque tenía una deuda y lo notaba deprimido. Así, logró darle espacio y tiempo a la adolescente para que saliera rumbo a la casa de la calle del Campillo, donde finalmente las cámaras demostraron que ingresó poco después de las 22.

La situación alrededor de los videos no se resume solamente a las búsquedas y descargas de material pornográfico que ubicaron en el celular de Barrelier. Los investigadores descubrieron en el celular una serie de videos de contenido sexual que podrían haberse filmado en la casa donde ocurrió el crimen. Para esto, los investigadores comprobaron algunas imágenes del entorno de la vivienda y sobre todo de la habitación. En las pericias hay videos que podrían abrir nuevas investigación ya que se ve a mujeres maniatadas en el lugar que los investigadores aseguran es la habitación donde Barrelier decía tener una oficina y a la que otros integrantes de la casa no tenían acceso, al punto que aseguran que allí había distintas reuniones. Ese espacio fue descrito por la joven de 20 años que logró escapar y es la causa por la que también se juzgará al acusado del femicidio. Una de las víctimas señaladas fue ubicada en esa habitación maniatada en 2024 y declaró como testigo en el expediente donde aseguró que a ese lugar fue de forma voluntaria pero el resto de su relato permanece bajo secreto y a la espera de que se abra un nuevo expediente.

Además, en el teléfono se encontraron varios videos de contenido sexual grabados por el propio Barrelier y que lo tienen como participante de esos encuentros. Ahora la Justicia busca establecer si se trata de episodios donde hay víctimas de abuso que hasta el momento no hayan denunciado. Según la investigación, ese material fue filmado en la habitación de la casa del Barrio Cofico adonde la pareja e hija de Barrelier no podían acceder pero donde, según las pericias, si podían escuchar lo que ocurría por lo que era constante la música a alto volumen, una orden que el principal acusado le daba a su pareja Marianela Palmero, también detenida e imputada por encubrimiento.

Uno de los datos que horrorizó a la investigación es que en el teléfono de Claudio Barrelier encontraron una imagen de Agostina maniatada en una cama. Así, los investigadores reconstruyeron la hipótesis con la cual llevarán el caso a juicio. Según la acusación del fiscal Raul Garzón, Agostina llegó engañada a la casa junto a Claudio Barrelier donde probablemente le dieron alguna sustancia por la que perdió el conocimiento. Ese detalle aún resta establecerse con pericias alrededor de la autopsia que aún no fueron sumadas al expediente. Allí, según la acusación la víctima fue atada de pies y manos tal cual describió la víctima del caso anterior y como se ve en la foto para luego ser apuñalada en varias ocasiones y asfixiada. Según la hipótesis, la adolescente murió por asfixia por estrangulamiento manual. Posteriormente, Barrelier descuartizó el cuerpo y se deshizo de él en el descampado del Barrio Ampliación Ferreyra, donde fue encontrado una semana después de la desaparición.

Después de conocerse la pericia, queda abierta e interrogante acerca de si Barrelier será imputado y juzgado, además, en la causa que investiga la venta de licencias truchas, ya que se estableció que en medio del ataque criminal, entre el 23 y 24 de mayo, el imputado por el femicidio recibió mensajes de potenciales clientes que buscaban comprar el carnet. Otro punto pendiente es saber si se abrirá una o más investigaciones por delitos sexuales. Para esto es necesario identificar a las víctimas y conocer si realizaron o realizarán la denuncia. Sin embargo, los elemento obtenidos en este informe pericial le permite a los investigadores sumar estos datos con los obtenidos luego del femicidio de Agostina, que incluye el intercambio de mensajes con Melisa, la mamá de la adolescente, y los otros imputados, y también la grabación que hizo el padre de Agostina cuando fue a investigar por sí mismo la desaparición de su hija.

Ahora, tras la elevación del expediente a juicio por parte del Fiscal Raúl Garzon, se conoció que el principal acusado Claudio Barrelier no se opuso al juicio pese que hasta dos días antes de que el fiscal tomara esa decisión, pidió declarar y aseguró que la adolescente salió viva de la casa y vinculó el crimen a una posible deuda de la mamá de la víctima con el narcotráfico. Por eso, pese a que la querella por parte de Gabriel, el papá de la adolescente, pide que se siga investigando, la causa se encamina al juicio oral que podría llevarse a cabo durante el primer semestre del próximo año.