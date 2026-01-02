Se desató otro incendio en Bariloche, avanzó sobre zonas pobladas y temen por el alto riesgo de "nuevos focos"

Continúa la desesperante situación que atraviesa la Patagonia con respecto a los incendios que perjudican a la zona sur del país. Actualmente, los equipos de combate trabajan de manera incansable buscando calmar los focos ígneos que se expanden cada vez más producto de las condiciones climáticas adversas que combinan calor extremo y fuertes vientos. Los incendios afectaron este jueves a la zona de la barda del Ñireco en Bariloche.

Según lo informado por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) en su primer parte diario de 2026, el índice de riesgo por incendio para la región continúa estando en niveles muy altos. Esta información motivó el despliegue de cuatro móviles, la solicitud de apoyo aéreo y la suma a las tareas de combate de los bomberos voluntarios y el personal de Protección Civil.

En esa misma línea, las autoridades pidieron extremar las precauciones y respetar de forma estricta las prohibiciones establecidas para la prevención de incendios. Por su parte, desde la Agencia Federal de Emergencias detallaron: "Desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), colaboramos con la provincia mediante un helicóptero con helibalde para fortalecer las acciones de control del personal del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y policía. El incendio avanzó entre sectores poblados y requirió de descargas precisas del medio aéreo".

Dos de las regiones más comprometidas son las zonas de General Conesa y Guardia Mitre, en las cuales el riesgo es extremo. Esta situación obliga a la prohibición total de hacer fuego al aire libre, incluso en campings, fogones y viviendas particulares. La medida se extiende a áreas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos. Por esta medida también están prohibidas la quema de residuos y el uso recreativo del fuego.

Por su parte, se registraron focos ígneos en las zonas de Ñorquinco y Alto Chubut, donde se llevan a cabo operativos de combate para contener el fuego.

Los incendios en otras provincias

En el mismo orden, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) difundió el panorama de incendios que atraviesan las distintas provincias del país.

La provincia de La Pampa es azotada por el incendio "La Blanca Grande", en Hucal. El mismo actualmente se encuentra contenido y el área afectada aún se evalúa; sin embargo, ya son más de 80 mil las hectáreas consumidas por este fenómeno. En el mismo departamento, lograron ser extinguidos los incendios "La Aguara" y "La Marielita Wolf".

Por su parte, en el municipio de Chalileo, se encuentra contenido el incendio "Granizo", en el cual intervino personal de Defensa Civil, bomberos y la Policía local.

Por último, en la provincia de Neuquén, el incendio "Estancia Chacayal", ubicado en Huiliches, fue contenido tras afectar 700 hectáreas. En este intervino el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y personal de estancias locales.