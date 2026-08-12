Como Barcelona pero en Buenos Aires: nace un nuevo barrio porteño

A un poco más de haber nacido el último barrio porteño, ahora la Ciudad proyecta un nuevo barrio que limita con el Río de la Plata. Se trata de Ramblas del Plata, un megaemprendimiento que busca recuperar un borde costero de casi cuatro kilómetros.

Pasando Costanera Sur y Puerto Madero, se encuentran grandes extensiones de vegetación en las que se invertirán 1800 millones de dólares.

El nuevo barrio porteño tendrá una rambla peatonal de dos kilómetros, una bahía central, cinco puentes, edificios con departamentos residenciales, comercios, hoteles y oficinas.

A principios del 2025 comenzaron las obras de infraestructura, vialidad, saneamiento y apertura de calles. Hasta el momento, se plantaron más de 1800 árboles nativos y contemplan incorporar otros 4000.

¿Dónde construirán el nuevo barrio de la Ciudad de Buenos Aires?

Ramblas del Plata se emplazará sobre el terreno de la ex Ciudad Deportiva de Boca, a pocos minutos del microcentro porteño. A diferencia de Puerto Madero, que se concibió alrededor de los docks y de las torres, el nuevo barrio se levantará alrededor del paisaje.

En total, ocupará 71 hectáreas del predio. El 29% del terreno se destinará al desarrollo privado, donde podrán construirse hasta 895.000 metros cuadrados. Se construirán más de 10.000 viviendas, un color de 10.000 metros cuadrados, un centro de salud, hoteles, oficinas corporativas, coworkings, edificios de usos mixtos y 36.000 metros cuadrados de negocios comerciales.

Grupo IRSA vendió 19 lotes que representaron más de 100 millones de dólares y 170.000 metros cuadrados de construcción. La tierra fue comprada por varias desarrolladoras, que comenzarán las obras en simultáneo para asegurar la coherencia del proyecto y su impacto en el entorno.

“Este proyecto nace de una convicción de comunidad: Buenos Aires tiene una oportunidad extraordinaria para ampliar su relación con el río y sumar nuevos espacios de calidad para la vida urbana”, afirma Jorge Cruces, CIO de Grupo IRSA -master developer del emprendimiento-, en diálogo con La Nación. "La iniciativa reúne algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo: fortalecer la infraestructura, incorporar naturaleza, generar lugares de encuentro y crear entornos donde la vida cotidiana pueda desarrollarse de manera más integrada”, agregó.

La historia del predio

El predio fue adquirido por Boca Juniors en 1962 con la intención de construir un estadio con capacidad para 140.000 personas y un gran complejo deportivo, pero no prosperó. Las tierras fueron vendidas por 22 millones de dólares en 1991 y seis años después, IRSA las adquirió por 51 millones de dólares.

La Ramblas del Plata se propone lograr una experiencia urbana impensada para muchos: poder caminar dos kilómetros por una rambla (como la de Barcelona) de 40 metros de ancho, sin autos, y atravesar un gran parque (70% del terreno cedido al gobierno porteño) para llegar a la costa.

De esta manera, los porteños y los turistas podrán contemplar distintos paisajes en un mismo barrio. Alrededor del parque habrá locales gastronómicos, comercios, áreas de descanso y paisajismo. En total, el parque se levantará sobre 27,5 hectáreas, convirtiéndose en el quinto más grande de la Ciudad.

Alrededor habrá un espejo de agua de 12 hectáreas que atravesará el desarrollo. Allí habrá juncales, aves y vegetación espontánea.