La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que este domingo 27 de septiembre realizará trabajos de mantenimiento en la Estación Elevadora Quilmes, que distribuye el agua a toda la zona sur del conurbano bonaerense, por lo que habrá cortes programados durante varias horas en toda la zona. Específicamente, la interrupción del servicio afectaría a los municipios de Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda y Almirante Brown, según explicaron.

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La empresa señaló que los trabajos sobre los tableros eléctricos de la estación se desarrollarán desde la mañana hasta la tarde del próximo domingo. Sin embargo, desatacaron que el aviso no implica que todos los usuarios de esos partidos vayan a quedarse sin agua.

AySA no precisó cuáles serán los barrios puntualmente alcanzados ni estableció horarios diferenciados para cada localidad, por lo que la afectación dependerá de las condiciones de la red durante la realización de las tareas.

Qué zonas podrían verse afectadas por el corte de agua

La intervención se realizará en la Estación Elevadora Quilmes, donde AySA llevará adelante tareas de mantenimiento en sus instalaciones eléctricas. Para poder ejecutarlas, será necesario detener de manera temporal los equipos encargados de impulsar el agua potable hacia distintos sectores de la red.

Según la información difundida por la empresa, las posibles consecuencias podrían alcanzar a algunas localidades de Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda y Almirante Brown. Sin embargo, la compañía aclaró en su comunicación que el impacto no necesariamente será generalizado y que no todos los domicilios de esos municipios tendrán una interrupción del suministro.

El momento más sensible se espera durante el desarrollo de las tareas, previstas para la mañana y la tarde del domingo 27 de septiembre. Una vez finalizados los trabajos, el servicio comenzará a recuperarse de manera progresiva, por lo que en algunos hogares la presión y el suministro podrían tardar en normalizarse.

Las recomendaciones de AySA ante los cortes programados

Desde AySA recomendaron a los vecinos "realizar un uso responsable del agua" mientras duren las tareas de mantenimiento. Quienes cuenten con un tanque de reserva domiciliario podrán disponer del agua almacenada durante la intervención, por lo que el consejo de la administración responsable aplica específicamente para ese grupo.

Para saber si una dirección específica podría verse afectada, los usuarios pueden consultar los canales oficiales de AySA. La empresa dispone de un chat de atención, del número 0800-321-AGUA (2482), disponible durante las 24 horas, y de una plataforma online donde publica las interrupciones programadas.