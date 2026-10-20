Autorizan a una nueva aerolínea a operar rutas desde Jujuy hacia Buenos Aires y Córdoba

La Subsecretaría de Transporte Aéreo autorizó a la empresa Buenos Aires International Airlines S.A. a operar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas desde San Salvador de Jujuy hacia Buenos Aires y Córdoba, y en sentido inverso. La aerolínea todavía no tiene disponible su página web oficial para la venta de pasajes.

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La medida quedó formalizada mediante la Disposición 28/2026, firmada el 16 de octubre y publicada en el Boletín Oficial el 20 de octubre de 2026. Según lo establecido en el artículo 1° de la disposición, la compañía podrá explotar servicios en ambas rutas “con facultad de alterar y/u omitir escalas”. De esta manera, la autorización contempla la posibilidad de modificar el recorrido previsto de acuerdo con las condiciones de operación de los vuelos.

En los fundamentos de la medida, el organismo señaló que la empresa cumplió con las exigencias establecidas por el Código Aeronáutico y acreditó los requisitos de capacidad técnica y económico-financiera. Además, las áreas técnicas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitieron un dictamen favorable respecto de los servicios solicitados.

Por otra parte, la disposición establece que la compañía deberá acreditar la emisión de sus certificados digitales de explotador dentro de los 180 días corridos posteriores a la obtención de las autorizaciones aerocomerciales. En caso de incumplimiento, se prevé una intimación por única vez y por un plazo idéntico, bajo apercibimiento de que las autorizaciones caduquen de pleno derecho, conforme al Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales.

La normativa ordena notificar a la empresa, comunicar la decisión a la ANAC y publicar la disposición en el Boletín Oficial. La autorización habilita a la compañía a operar las rutas mencionadas, aunque el documento no precisa una fecha de inicio de los vuelos ni informa frecuencias, horarios o tarifas.

Nueva líneas aéreas habilitadas

• Arajet en Rosario: La aerolínea de bajo costo dominicana Arajet consolidó su presencia federal sumando rutas y posicionando a Punta Cana como destino internacional con vuelos regulares desde Rosario.

• Anchoíta Aviación: Comenzó a operar en el marco de la desregulación aérea impulsada por el Gobierno nacional.

• Ethiopian Airlines: El Gobierno autorizó a la aerolínea africana a operar y competir en el transporte de carga interno en el país.

• Nuevas rutas y aerolíneas europeas: Se reportó la llegada y planificación de rutas directas desde Europa hacia Buenos Aires y Rosario, además de conexiones federales sin pasar por Buenos Aires.



