La localidad de Zárate continúa conmocionada tras el hallazgo de dos cuerpos calcinados adentro de un auto incendiado. Los investigadores sospechan que se trató de un doble crimen y analizan un posible ajuste de cuentas asociado al narcotráfico.

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El macabro hallazgo ocurrió en la noche del lunes, en un camino rural del paraje El Tatú de la Ruta Provincial 31. Alrededor de las 21:00, los bomberos recibieron un aviso por el incendio de un auto y se trasladaron hasta el lugar, donde encontraron el Ford Focus consumido por las llamas.

Al registrar el auto, constataron que en el asiento trasero se encontraban los cuerpos de dos personas. La escena quedó bajo custodia policial y allí trabajaron efectivos de la Policía Rural, Bomberos de la Policía bonaerense y peritos de Policía Científica.

La hipótesis del doble crimen

Las primeras pericias permitieron detectar tres vainas servidas en las inmediaciones del auto: dos de calibre 11.25 y una de calibre .38. Esto reforzó la sospecha de que los hombres habrían sido asesinados a balazos antes de que incendiaran el Focus.

Ahora los investigadores intentan determinar si el ataque fue en el mismo lugar donde apareció el auto o si las víctimas fueron asesinadas en otro lugar y trasladadas allí luego.

Al mismo tiempo, intentan establecer las identidades de las víctimas. Una mujer se presentó en una comisaría para denunciar que no podía encontrar a su hijo, Nicolás Oscar Amondaray de 29 años, quien sería el titular del auto.

Por ello, los investigadores creen que Amondaray podría ser una de las víctimas. El otro cuerpo correspondería a un joven de 24 años que frecuentaba al dueño del Focus. Hasta el momento ninguna de las identidades fue confirmada oficialmente.

Se esperan los resultados de ADN pertinentes y eventuales cotejos de huellas dactilares para determinar finalmente quiénes son las víctimas del doble crimen en Zárate.

¿Ajuste de cuentas?

Uno de los antecedentes de Amondaray que ya forma parte de la investigación tiene que ver con una causa iniciada en mayo del 2024 por presunta comercialización de estupefacientes. El supuesto acompañante registraba antecedentes por robo.

A partir de los datos recopilados y de la modalidad del ataque, los investigadores no descartan que se haya tratado de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 12 de Zárate. Se aguardan ahora los resultados de las autopsias y se analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los últimos movimientos del auto e intentar identificar a los responsables.