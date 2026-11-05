Paralizaron la planta en 2024 y despidieron a más de 400 trabajadores en medio de la crisis de Milei: el conflicto detrás de Toyota, la marca que creó el Papamóvil de León XIV

Toyota entregó el Papamóvil que usará León XIV en Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre para trasladar al pontífice en sus recorridas por la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la basílica de Luján.

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Se trata de dos unidades, que se fabricaron en la planta de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, la misma que en los últimos dos años atravesó una paralización total, un plan de retiros voluntarios y denuncias de despidos por parte del gremio, en medio de la caída de la producción automotriz.

El conflicto en la planta de Toyota en Zárate

En enero de 2024, la planta de Zárate frenó por completo su producción por falta de piezas e insumos. Ese mismo año, la empresa implementó un plan de retiros voluntarios para unos 400 trabajadores.

En 2025, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) denunció despidos “casi diarios” en la planta. Los ajustes en la producción estuvieron asociados a la caída del mercado interno y a la desaceleración de la industria.

La crisis de la industria automotriz

Lo de Toyota no es un caso aislado. Desde 2024, otras automotrices como General Motors, Renault, Nissan, Volkswagen y Stellantis también suspendieron la producción, redujeron turnos o abrieron planes de retiros voluntarios.

Los números del sector reflejan la caída. Según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en el primer cuatrimestre de 2026 la producción de vehículos cayó 18,6% respecto del mismo período de 2025, y las ventas a concesionarios bajaron 17,9%. La cadena de autopartistas también registró una caída de su actividad en el primer trimestre del año.

Cómo es el Papamóvil de León XIV

Toyota fabricó dos unidades a partir de camionetas Hilux de cabina simple, un modelo que deja más espacio libre en la parte trasera para montar la plataforma elevada desde la que el papa saludará a los fieles. Para soportar el peso, se modificaron los resortes y amortiguadores traseros: en esa parte viajarán cinco personas y adelante, dos.

Las camionetas son blancas con detalles dorados, llevan el escudo papal en las puertas y tienen un parabrisas especial para proteger al pontífice, asientos giratorios y pasillos laterales para facilitar el contacto con la gente. El carrozado estuvo a cargo de la empresa cordobesa Vallé Equipamientos.

Una de las unidades fue entregada al nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en una concesionaria de la Ciudad de Buenos Aires. La otra quedó en Córdoba, bajo custodia de Gendarmería.