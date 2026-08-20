Un joven australiano de 31 años, Alexander Campbell, se encuentra caminando desde hace más de tres años con la intención de "recorrer el mundo a pie". El viajero comenzó su travesía en febrero de 2023 y desde entonces acumula unos 20.000 kilómetros a pie recorridos en 1.177 días. Su objetivo es llegar a los 40.000 km.

Alexander empezó en la costa este de Australia y continuó por el sudeste asiático, cruzando Tailandia y Malasia. Luego, Campbell pasó por India, Nepal y Pakistán, antes de sumergirse en Asia Central donde atravesó el desierto de Uzbekistán durante el verano de 2025, sumando kilómetros de caminata en condiciones extremas.

Una historia atravesada por las caminatas

Previo a esta gran aventura, Alexander ya había realizado desafíos como el Colorado Trail (800 km), el Great Himalaya Trail en Nepal (1.600 km) y una caminata de 3.750 km desde Flinders Ranges hasta Sydney. En 2024, pasó una temporada en la región del Khumbu, alcanzando la cima del Gokyo Ri (5.357 metros), cruzando el paso Kongma La (5.540 metros) y llegando al campamento base del Everest.

Además, en febrero de 2025, Campbell cruzó de Pakistán a China y siguió por Tayikistán y las montañas Pamir hasta Uzbekistán donde emprendió una caminata de 120 kilómetros por el desierto entre Navoiy y Bukhara, una ciudad histórica de la antigua Ruta de la Seda.

Un joven australiano de 31 años, Alexander Campbell, se encuentra caminando desde hace más de tres años con la intención de "recorrer el mundo a pie".

Campbell contó en varias ocasiones que viaja con poco equipaje y alterna entre acampar en carpa o aceptar la hospitalidad de personas que conoce en el camino. El joven aventurero cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram y además publica los vlogs de sus viajes en YouTube.

Aunque en un comienzo estimó que completar los 40.000 kilómetros le tomaría alrededor de cuatro años, el desarrollo de la travesía hizo que tuviera que extender ese plazo. Después de más de tres años de viaje y con cerca de la mitad del recorrido realizado, Campbell aún tiene por delante gran parte de Europa, el cruce por América, el trayecto completo por Nueva Zelanda y, finalmente, el regreso a Australia para recorrer los últimos kilómetros hasta Sydney.

Por ahora, el desafío continúa y el objetivo de recorrer el mundo caminando todavía parece distante. Sin embargo, Campbell sigue avanzando, acumulando kilómetros y nuevas experiencias en una travesía que ya se convirtió en una aventura extraordinaria.