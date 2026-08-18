Del aula a la pista: ingeniería e innovación para la industria nacional

Estudiantes y docentes de la UTN Buenos Aires desarrollan tecnología aplicada a vehículos de competición en un proyecto que articula formación, innovación y vinculación con el sector productivo. El desafío actual: diseñar y construir un vehículo todo terreno para competir en Brasil en 2027.

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, impulsa UTN BA Motorsport, una iniciativa que busca formar ingenieros a partir del desarrollo de tecnología aplicada y fortalecer capacidades vinculadas con uno de los sectores estratégicos para la industria nacional: el automotriz.

El proyecto propone que estudiantes y docentes trabajen sobre desafíos concretos de ingeniería, recorriendo todas las etapas que implica desarrollar un vehículo: desde el diseño y la selección de materiales hasta la fabricación, la electrónica, los sistemas de control, la manufactura, la gestión y la dinámica vehicular.

De esta manera, UTN BA Motorsport funciona como un laboratorio de innovación dentro de la universidad, en el que los conocimientos adquiridos durante la carrera se transforman en soluciones concretas y los estudiantes se enfrentan a problemas similares a los que encontrarán posteriormente en la industria.

La iniciativa se estructura en tres niveles de desarrollo. Freshman está orientado a la formación inicial y la incorporación de conocimientos vinculados con la cultura de taller; BAJA SAE se concentra en el diseño y construcción de vehículos todo terreno; y Fórmula SAE Electric apunta al desarrollo de prototipos de mayor complejidad tecnológica.

De la universidad a la industria

El objetivo trasciende la construcción de un auto de competición. La propuesta busca generar capacidades, conocimiento y experiencia en áreas fundamentales para el desarrollo tecnológico y productivo.

La industria automotriz requiere profesionales capaces de integrar distintas disciplinas, trabajar en equipo, resolver problemas complejos y transformar conocimientos teóricos en desarrollos concretos. UTN BA Motorsport permite que esa formación comience dentro de la propia universidad.

En cada etapa, los estudiantes asumen responsabilidades reales y trabajan de manera interdisciplinaria. Diseño, materiales, electrónica, control, fabricación y gestión dejan de funcionar como conocimientos aislados para integrarse en un mismo proyecto tecnológico.

Esta metodología permite además fortalecer el vínculo entre universidad, industria y desarrollo nacional, acercando a los futuros ingenieros a tecnologías, procesos productivos y formas de organización propias del mundo profesional.

Un vehículo argentino rumbo a Brasil 2027

Uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el equipo es el desarrollo de un vehículo todo terreno diseñado y construido por estudiantes de la UTN Buenos Aires, con el que proyectan competir en Brasil en 2027 en BAJA SAE, competencia universitaria organizada por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE).

El prototipo, de características similares a un buggy o arenero, contará con un chasis tubular y un motor naftero de 14 HP. Pero el verdadero desafío está en todo lo que ocurre alrededor del vehículo: diseñarlo, calcularlo, fabricar sus componentes, integrar los distintos sistemas, ponerlo a punto, probarlo y encontrar soluciones ante cada problema que aparece durante el proceso.

La competencia funciona así como una instancia de validación de un desarrollo realizado en el ámbito universitario y al mismo tiempo, como una oportunidad para que los estudiantes argentinos puedan medir sus capacidades frente a equipos de otras universidades.

Ingeniería para el desarrollo nacional

La experiencia parte de una premisa: el desarrollo tecnológico de un país necesita universidades capaces de formar profesionales haciendo tecnología, y no solamente estudiándola.

Alrededor del desarrollo de un vehículo convergen conocimientos de diferentes ramas de la ingeniería y se generan experiencias que pueden luego trasladarse a la industria automotriz y a otros sectores productivos de alta complejidad.

El proyecto también busca profundizar la articulación con empresas e instituciones del sector productivo, tanto para acompañar el desarrollo del vehículo como para acercar a los estudiantes a profesionales, procesos, materiales y tecnologías utilizadas actualmente por la industria.

UTN BA Motorsport se encuentra actualmente en una etapa de crecimiento y de búsqueda de empresas e instituciones interesadas en acompañar la iniciativa y construir vínculos de cooperación.

Con este proyecto, la UTN Buenos Aires fortalece su vínculo con el entramado productivo y genera espacios donde la formación académica, la innovación y la industria se encuentran. Detrás de cada vehículo que se diseña y se construye hay algo más que una competencia: hay conocimiento, tecnología y futuros ingenieros formándose para aportar al desarrollo productivo argentino.