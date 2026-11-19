La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma del sistema de scoring que modifica la forma en que se aplican las sanciones y se recupera el puntaje de las licencias de conducir.

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A partir de la nueva normativa, el pago voluntario de una multa no implicará una pérdida automática de puntos. Para que se aplique esa penalización, deberá existir una resolución administrativa o una sentencia judicial que haya quedado firme.

Además, el régimen incorpora nuevas alternativas para recuperarlos a través de cursos de educación vial y modifica los plazos de vigencia de las sanciones, de acuerdo con la gravedad de cada infracción.

Licencias de conducir: cuáles son los cambios en el sistema de puntos

El scoring porteño asigna 20 puntos iniciales a cada conductor con licencia emitida por el Gobierno de la Ciudad. Ese puntaje disminuye de acuerdo con las infracciones cometidas y puede llegar a cero, situación que habilita la inhabilitación para manejar.

Con la reciente modificación, el pago voluntario de una multa dejará de producir por sí solo el descuento de puntos. La quita se aplicará cuando exista una resolución sancionatoria firme de un Controlador Administrativo de Faltas o una sentencia judicial firme. De esta manera, quienes opten por abonar una infracción podrán acceder a la bonificación económica prevista sin que ese trámite implique automáticamente una penalización sobre su licencia.

La escala de descuentos seguirá dependiendo de la gravedad de la conducta. Se mantendrán las quitas de 2, 4, 5, 10 y 20 puntos. Entre las faltas contempladas se encuentran no respetar las indicaciones de tránsito, conducir con la licencia vencida, no utilizar el cinturón de seguridad, usar el celular al volante, cruzar un semáforo en rojo y circular en sentido contrario. Las sanciones más altas corresponden a infracciones como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, realizar maniobras peligrosas y participar en competencias de velocidad en la vía pública.

Otro cambio importante será la posibilidad de recuperar la totalidad de los puntos descontados por infracciones de menor gravedad mediante la aprobación de cursos de educación y seguridad vial. El beneficio podrá utilizarse hasta tres veces por año para faltas que resten 2 puntos, dos veces para las que descuenten 4 y una vez para aquellas que impliquen una quita de 5. Las infracciones que resten 10 o 20 puntos quedarán excluidas de este mecanismo.

También se acortarán los plazos para que los descuentos parciales pierdan vigencia. Las quitas de 2, 4 y 5 puntos caducarán a los 18 meses, mientras que las de 10 y 20 puntos lo harán a los 36 meses. Para que esto ocurra, el conductor no deberá haber llegado a cero puntos durante ese período ni registrar deudas exigibles por infracciones de tránsito.

En caso de agotar el puntaje, la reforma establece nuevos períodos de inhabilitación según la cantidad de veces que ocurra: 60 días para la primera, 120 días para la segunda, 180 días para la tercera y 24 meses desde la cuarta ocasión. En todos los casos será obligatorio aprobar un curso de educación vial para volver a conducir. A partir de la segunda inhabilitación, además, se dispondrá la caducidad de la licencia y será necesario iniciar un nuevo trámite para obtenerla.