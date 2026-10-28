Por qué la grúa te puede llevar el auto en la Ciudad y cuánto cuestan las multas

Dejar el auto algunos minutos en doble fila, sobre una ciclovía o frente a un garaje puede tener una consecuencia mucho más costosa que una simple multa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los agentes de tránsito pueden ordenar que una grúa retire un vehículo cuando se encuentra estacionado en infracción.

{{{htmlAmp}}}

El Código de Tránsito porteño establece diferentes situaciones en las que procede el acarreo. Entre ellas aparecen los vehículos estacionados en doble fila, sobre sendas peatonales, esquinas, ciclovías, vías rápidas, accesos de garajes, sectores reservados o lugares donde está expresamente prohibido detenerse o estacionar.

También puede disponerse la remoción cuando un vehículo obstruye la circulación después de un siniestro o cuando es necesario despejar la calzada por una situación de fuerza mayor. En estos últimos casos, cuando no existe una infracción del propietario, el traslado puede realizarse sin costo.

Cuánto cuesta la multa con la grúa por el auto mal estacionado

El valor depende de dónde se haya dejado el vehículo.

Actualmente, una infracción común por estacionamiento o detención prohibida equivale a 100 Unidades Fijas.

Con la UF vigente en CABA, de $1.173,08, la multa representa aproximadamente $117.308.

Pero existen situaciones agravadas.

Estacionar en sectores reservados para servicios de emergencia, paradas de transporte público, entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos o corredores de Metrobus puede elevar la sanción a 200 UF, equivalentes actualmente a unos $234.616.

La penalidad es todavía mayor cuando se bloquea una rampa o un espacio reservado para personas con discapacidad.

En esos casos la sanción llega a 300 UF, es decir, aproximadamente $351.924.

El mismo nivel de multa puede aplicarse por estacionar sobre veredas o en determinadas áreas peatonales.

La grúa se paga aparte

Un punto fundamental es que pagar la infracción no incluye el traslado.

Si el vehículo fue llevado a una playa de acarreo, actualmente hay que abonar otros $83.000 por el servicio de remoción.

Eso significa que un estacionamiento prohibido común puede representar, como mínimo:

$117.308 de multa + $83.000 de acarreo = $200.308.

Y el gasto puede seguir creciendo.

Si el vehículo permanece en la playa durante varias horas, se suma una tasa de estadía de $15.000, aplicada según el tiempo de permanencia establecido por el sistema.

¿Dónde llevan el auto?

La Ciudad cuenta con diferentes playas de acarreo.

Entre ellas están las ubicadas en 9 de Julio y Sarmiento, Tacuarí 1277, detrás de la Facultad de Derecho y en Ramón Falcón 4785, en Villa Luro.

Cuando un vehículo es removido, los agentes dejan una identificación en el lugar y el propietario puede consultar dónde fue trasladado.

Para retirarlo se exige presentar documentación como licencia de conducir, cédula del vehículo y seguro vigente.

Por eso, dejar el auto “sólo cinco minutos” en un lugar prohibido puede terminar siendo muy caro.

La regla básica es sencilla: si el vehículo obstaculiza la circulación, ocupa un espacio reservado o está estacionado en un sector expresamente prohibido, además de recibir una multa puede ser retirado por una grúa.