Ataque de un dogo en La Pampa: un nene de 5 años sufrió graves heridas en General Pico

Los ataques de perros siguen sumando víctimas a lo largo y ancho de todo el país. Recientemente un dogo argentino hirió a un nene de cinco años mientras caminaba por las calles del barrio Ranqueles de General Pico, en la provincia de La Pampa. El menor requirió atención médica inmediata por la gravedad de las heridas que sufrió en distintas partes del cuerpo.

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El ataque se produjo en las inmediaciones de la calle 31, entre 40 y 42. Según relató Daiana Flores, la madre del niño, el animal se encontraba suelto cuando se abalanzó sobre el menor y empezó a morderlo. La mujer contó que su hijo llevaba puesto un buzo y una campera de algodón, pero que aún así el perro logró lesionarlo.

La denuncia de la familia del niño con el objetivo de evitar otros ataques

Tras el ataque, la mamá del niño lo llevó a una guardia médica para que recibiera asistencia. Luego hizo la denuncia en una comisaría del barrio Ranqueles y se comunicó con los propietarios del animal.

Además, la mujer decidió hacer público lo ocurrido a través de sus redes sociales. Allí compartió imágenes de las marcas que le quedaron en el cuerpo al menor tras el ataque. Su intención era advertir sobre el peligro de que los perros de gran porte estén sueltos en la vía pública sin supervisión ni bozal.

“Si ese perro lo agarraba del cuello me lo podía matar”, expresó la madre. Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la evolución médica del niño, aunque se informó que estaba fuera de peligro.

No es chiste: el peligro que representan los perros de gran porte sueltos y sin supervisión

Este suceso no fue aislado, sino que se sumó a una serie de hechos violentos que tienen a niños como protagonistas. La intención de mostrar en los medios de comunicación los ataques de perros de gran porte tiene que ver con subrayar que no deberían estar sueltos en la vía pública sin la supervisión de los dueños.

En este caso, el ataque ocurrió en plena calle y tuvo como víctima a un nene de cinco años que logró recuperarse, pero otras veces se registraron muertes. La familia del nene reclamó que se adopten medidas para evitar que vuelva a ocurrir algo similar.

A partir de la denuncia se llevara adelante una investigación para determinar las circunstancias del ataque y las eventuales responsabilidades de los dueños del perro.