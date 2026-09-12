El "finger lime" australiano, conocido científicamente como Citrus australasica, es un árbol único que se destaca por sus frutos alargados llenos de pequeñas vesículas de jugo que parecen perlas. Por eso, también se lo llama “caviar cítrico”. Este fruto se volvió muy popular en la alta gastronomía, donde se utiliza para realzar pescados, mariscos, postres y cócteles con su sabor ácido y aromático.

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En mercados exclusivos, el finger lime llegó a alcanzar precios sorprendentes, como en 2020, cuando investigadores de la Universidad de Florida indicaron que se vendía a USD 32 por 80 gramos, reflejando su exclusividad y baja oferta.

El fruto exótico que conquista la alta gastronomía mundial

Las frutas del finger lime son estrechas y cilíndricas, y su color puede variar entre verde, amarillo, rojo, púrpura o marrón, según la variedad. Al cortarlas y presionarlas suavemente, las vesículas de jugo salen intactas como pequeñas bolitas que explotan en la boca, ofreciendo una textura y sabor muy particular.

Originario del este de Australia, este árbol puede crecer como arbusto o pequeño árbol espinoso. Su tamaño compacto permite cultivarlo en macetas, ideal para patios o balcones, siempre y cuando se realice una poda adecuada para controlar su crecimiento.

Para tener éxito con el cultivo en maceta, es fundamental usar un recipiente con buen drenaje, ya que el finger lime necesita humedad constante pero no tolera que sus raíces estén encharcadas. Una maceta grande con orificios y un sustrato aireado facilitan un riego profundo y evitan acumulación de agua. Además, cuando las raíces se llenan, es recomendable trasplantar a un contenedor más grande.

Cómo cultivar el finger lime en maceta, balcón o patio?

La Royal Horticultural Society aconseja colocar la planta en un lugar con mucha luz y protegido, mientras que la Universidad de California recomienda que reciba entre seis y ocho horas de sol diario, con sombra ligera en las horas de más calor para evitar estrés. En balcones muy expuestos, una sombra vespertina es clave para cuidar la planta durante el verano.

El riego debe ser regular durante el crecimiento, permitiendo que la superficie del sustrato se seque ligeramente entre aplicaciones. Es importante no alternar entre sequedad extrema y exceso de agua, ya que eso puede afectar negativamente a la planta. En invierno, la demanda de agua baja y conviene reducir el riego.

El aspecto más delicado del "finger lime" es su baja tolerancia al frío.

El aspecto más delicado del finger lime es su baja tolerancia al frío. Según UC Agriculture and Natural Resources, es necesario protegerlo cuando las temperaturas se acercan a 0 °C, lo que hace que el cultivo en maceta sea ideal para moverlo a lugares protegidos, como una galería o invernadero, durante las heladas.

La floración se da en épocas cálidas y luego se desarrollan los frutos. La paciencia es clave, porque los árboles jóvenes pueden tardar varios años en dar una cosecha significativa. Los ejemplares injertados suelen dar frutos antes que los que se cultivan desde semilla.

El truco para extraer el "caviar" intacto y usarlo en la cocina

Los finger limes no maduran luego de ser cosechados, por lo que se recomienda esperar a que estén completamente desarrollados. Para extraer las perlas, se cortan los frutos por la mitad y se presiona suavemente la cáscara para que las vesículas salgan enteras, sin aplastarlas. Estas perlas se pueden usar directamente sobre platos fríos o agregarlas al final de la preparación.

Si bien cultivar un finger lime en el balcón no garantiza una gran producción inmediata, la gracia está en combinar su valor ornamental, su rareza y la posibilidad de disfrutar de una fruta fresca difícil de conseguir en el mercado. Con sol, un buen contenedor con drenaje, protección contra el frío y paciencia, podés tener en casa el famoso “caviar” cítrico que tanto se destaca en la gastronomía.