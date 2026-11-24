Producir más alimentos en superficies reducidas y con un menor gasto de agua se volvió un desafío central frente a las limitaciones ambientales, climáticas y de disponibilidad de recursos en distintas regiones productivas. En ese escenario, la agricultura vertical en entornos controlados y protegidos gana peso como una alternativa concreta para cultivos intensivos, al combinar precisión ambiental, eficiencia en el uso de insumos y mayor previsibilidad a lo largo del año.

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A diferencia de los esquemas tradicionales, estos sistemas permiten regular variables decisivas como la temperatura, la humedad relativa, el fertirriego y la intensidad y el espectro de la iluminación LED. El control fino de cada etapa no solo impulsa el volumen por metro cuadrado, sino que también posibilita obtener alimentos con perfiles nutricionales diferenciados y compuestos con potencial bioactivo, alineados con demandas específicas del mercado.

Los datos que explican el impacto productivo e hídrico

Los ensayos comparativos frente a cultivos en suelo bajo invernadero, producción a campo sin cobertura e hidroponía convencional muestran cifras contundentes sobre el aprovechamiento del espacio y los recursos:

Más producción por metro cuadrado: Los sistemas verticales alcanzaron rendimientos por superficie horizontal de hasta 14,5 kilogramos por metro cuadrado, lo que representa una mejora superior al 300% frente a un sistema en suelo bajo invernadero con manejo eficiente.

Menor consumo de agua: Se registraron reducciones del uso hídrico por superficie de hasta un 65% en comparación con un sistema edáfico tecnificado. Según el rango informado, el consumo se ubica entre un 30% y un 40% respecto de la agricultura tradicional en ambientes protegidos tecnificados, y hasta un 15% frente a cultivos a campo sin coberturas, según el cultivo, el diseño y el nivel de control aplicado.

El rol decisivo de la luz: Elevar la intensidad lumínica dentro del mismo sistema se asoció con incrementos cercanos al 60% en el rendimiento, confirmando que la radiación artificial funciona como una herramienta de ajuste fino y no como un simple complemento.

Ensayos del INTA demostraron que la agricultura vertical multiplica el rendimiento por superficie y reducen el uso de agua.

Una respuesta estratégica frente a límites ambientales

Lejos de responder a un modelo único, el diseño tecnológico integra hidroponía, aeroponía o sustrato junto con planes nutricionales y espectros de luz adaptados a cada especie y objetivo productivo. En zonas con restricciones hídricas, limitaciones de suelo y amplitudes térmicas marcadas, como ocurre en regiones de Cuyo, este enfoque aparece como una herramienta valiosa para sostener la oferta y responder a desafíos estructurales, ambientales y comerciales.

El trabajo forma parte de una iniciativa regional (proyecto PE I004) cofinanciada por Fontagro, en la que participan investigadores del INTA Mendoza, con aportes del especialista Germán Darío Aguado, en articulación con organismos de ciencia y tecnología de Panamá, Costa Rica y Colombia para evaluar y adaptar estos sistemas a distintas realidades productivas de América Latina y el Caribe.