Así será el nuevo anillo digital que sumará AMBA: 50 puntos de control y monitoreo 24/7

El intendente de La Plata, Julio Alak, presentará una nueva etapa del Plan de Seguridad Municipal que incorporará un anillo digital en los principales accesos al distrito para detectar vehículos con pedido de captura y personas buscadas por la Justicia.

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La iniciativa contempla la instalación de dispositivos de lectura y detección en 50 puntos estratégicos, con el propósito de ampliar los controles sobre los ingresos y egresos del partido y facilitar la intervención policial ante situaciones sospechosas.

El anuncio se realizará junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante un acto previsto para este martes a las 13 en el Polo de Seguridad del Centro de Operaciones Municipales (COM).

¿Cómo funcionará el nuevo anillo digital de La Plata?

El nuevo dispositivo tendrá 50 puntos de detección distribuidos en los límites del partido. Desde allí se podrán identificar vehículos que registren pedidos de captura y personas requeridas por la Justicia, lo que permitirá cruzar información con los organismos de seguridad y agilizar la respuesta policial.

Para sostener el funcionamiento de esta infraestructura, el Municipio ampliará la red de fibra óptica, que pasará de los 40 kilómetros actuales a 560 kilómetros. La extensión permitirá conectar los distintos equipos con el centro de monitoreo y mejorar la transmisión de imágenes desde diferentes sectores del distrito.

Otra característica del proyecto será la integración con los sistemas de vigilancia de Ferrocarriles Argentinos y de Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa). De esta manera, el monitoreo municipal podrá incorporar registros de cámaras instaladas en otros espacios y ampliar la información disponible para las tareas de prevención.

La segunda etapa también prevé llevar la cantidad de cámaras de seguridad a 2400 dispositivos en funcionamiento, frente a los 900 que tiene actualmente el sistema municipal. La ampliación permitirá extender la cobertura de videovigilancia en todo el partido y reforzar la capacidad de seguimiento desde el COM.

La expansión tecnológica continuará un proceso de reorganización que comenzó con la creación del Centro de Operaciones Municipal, ubicado en el edificio de 20 y 50. Allí se concentraron dependencias que anteriormente funcionaban en cuatro sedes diferentes: el centro de emergencias, el monitoreo de cámaras, los vehículos municipales y el área de Control Urbano. Además, se incorporó personal de la Policía Bonaerense al trabajo dentro de las instalaciones.

Alak destacó el alcance de la infraestructura y sostuvo: "Vamos a estar a la vanguardia en la provincia de Buenos Aires. No hay un centro de operaciones y de monitoreo tan grande como el nuestro".

En cuanto a los antecedentes financieros, el intendente señaló que la primera etapa del programa requirió una inversión cercana a los $ 3800 millones, cubierta con recursos propios del Municipio.