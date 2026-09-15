Así estaría Lian Flores hoy: elevaron a una cifra millonaria la recompensa a más de un año de su búsqueda

El Gobierno de la provincia de Córdoba aumentó a $40 millones la recompensa para quienes aporten información sobre la desaparición de Lian Flores, el niño de 3 años que fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud.

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La actualización del monto fue publicada en la Resolución N°260 del Boletín Oficial provincial y establece que la recompensa será para “aquella persona que aporte datos y/o información a las autoridades policiales y/o judiciales, fidedignos y con un grado de verosimilitud suficiente que ayuden a ubicar en forma perentoria el paradero del menor Lian Gael Flores Soraide”.

La actualización de la imagen con Inteligencia Artificial

Otra de las medidas incorporadas a la causa se conoció en mayo de este año, cuando la imagen de difusión del pequeño fue actualizada con Inteligencia Artificial con el objetivo de tener con certeza la progresión de edad de Lian.

La foto del documento original fue sustituida tras el reciente informe de la fiscalía y en la nueva versión se reforzaron las características físicas del pequeño: tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros al momento de la desaparición.

Esta herramienta busca facilitar la identificación del niño con el paso del tiempo.

Sin sospechosos ni hipótesis firmes

Desde el inicio de la pesquisa, la investigación no tiene sospechosos y tampoco hipótesis firmes que permitan saber qué pasó con el chico o dónde se encuentra a más de un año de su desaparición.

La familia de Lian sigue sosteniendo que al pequeño se lo llevó alguien conocido, pero por el momento no hay pistas que confirmen dicha teoría.

Las autoridades continúan trabajando sobre distintas líneas investigativas, aunque ninguna ha arrojado resultados concretos hasta la fecha.

El Alerta Sofía sigue activo

Mientras tanto, el Alerta Sofía se mantiene vigente y las autoridades piden que quienes tengan datos fehacientes se comuniquen de inmediato.

Los canales habilitados son el 134 (Sistema Federal de Búsqueda), el 911 de la Policía de Córdoba o el 03537-450000 (interno 52801) de la Unidad Judicial de Bell Ville. La difusión del caso se mantiene activa en todo el país con el objetivo de obtener información que permita dar con el paradero del menor.