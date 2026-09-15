Así era el Papa León XIV de joven: las fotos de Robert Prevost

Antes de convertirse en el papa León XIV, el primero en la historia proveniente de Estados Unidos, Robert Francis Prevost tuvo una infancia marcada por la fe y una juventud que lo llevó a ser misionero en diferentes partes del mundo.

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Así era el Papa de joven: la historia de Robert Prevost y sus fotos

Robert Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, hijo menor de Louis Marius Prevost y de Mildred Martínez, quienes ya eran padres de Louis y John. Todos los Prevost fueron a la parroquia de Santa María de la Asunción, donde se hicieron monaguillos, lectores y colaboradores de distintas actividades comunitarias. Así, Robert dio sus primeros pasos en la Iglesia católica.

Rober de niño, junto a sus hermanos mayores, Louis y John

Además, Prevost se graduó en Matemáticas en la universidad y cursó estudios en Filosofía y Teología, con una especialización posterior en misión intercultural. A los 22 años, Prevost decidió ingresar a la orden de los agustinos.

Prevos en 1977 cuando era estudiante de la Universidad Villanova

Finalmente, fue ordenado sacerdote en 1982 y enviado a Perú como misionero. Años más tarde, llegó a convertirse en prior general de su congregación a nivel mundial, un cargo que le exigió pensar la Iglesia con una mirada internacional.

Prevost joven, ya integrado a la orden agustina

En Perú sirvió en las ciudades de Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo de 1985 a 1986. En 1987 obtuvo un doctorado en derecho canónico (JCD) de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma y regresó a Perú un año después hasta 1998. Así, pasó más de 10 años dedicado a la enseñanza, el trabajo parroquial y la asesoría legal.

Robert Prevost trabajó más de 10 años en Perú

Posteriormente, fue elegido prior general de los agustinos, cargo que ocupó de 2001 a 2013. El papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo a su regreso a Perú en 2015, ese mismo año se nacionalizó como peruano. Ese cargo lo ocupó hasta el 2023, cuando fue nombrado Dicasterio para los Obispos.

El papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo a su regreso a Perú en 2015

De la Curia Vaticana al papado

En 2023, el papa Francisco lo sumó a la Curia Vaticana, donde integró el Dicasterio para los Obispos y presidió la Comisión para América Latina. Poco después fue creado cardenal. Ese recorrido de décadas, que va desde las aulas de Chicago hasta los pasillos del Vaticano, terminó el 8 de mayo de 2025, cuando se presentó como León XIV desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

Prevost llegó a la Curia Vaticana en 2023, cuando fue designado cardenal. Finalmente, al fallecer el papa Francisco, fue elegido como sumo pontífice el 8 de mayo de 2025 y tomó el nombre de León XIV.