Así está conformada la familia del Papa León XIV: quiénes eran sus padres y cuántos hermanos tiene

El papa León XIV fue elegido como el nuevo pontífice de la Iglesia Católica en mayo de 2025 y, desde entonces, la historia de Robert Francis Prevost genera interés. El sumo pontífice es el primer papa nacido en Estados Unidos en toda la historia de la institución, tuvo padres inmigrantes y dos hermanos.

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¿Quiénes son los padres y hermanos del papa León XIV?

Robert Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, hijo menor de Louis Marius Prevost y de Mildred Martínez. Su padre se desempeñó como educador y llegó a ocupar el cargo de superintendente escolar, mientras que su madre trabajó como bibliotecaria y tuvo una fuerte participación en las actividades de la parroquia local. La familia vivió en Doloton, una localidad cercana a Chicago.

Según diferentes medios estadounidenses, el matrimonio combinaba raíces francesas e italianas por parte paterna, y ascendencia española y criolla por el lado materno. Antes de Robert, Louis y Mildred tuvieron otros dos hijos varones, todos fueron a la parroquia de Santa María de la Asunción. Ahí fueron monaguillos, lectores y colaboradores de distintas actividades comunitarias, un espacio que -según señalaron sus hermanos después- anticipó el camino que finalmente siguió Robert.

El Papa León XIV es el menor de tres hermanos

El nuevo Papa tiene dos hermanos mayores: Louis Martín Prevost y John Joseph Prevost. El primero, el mayor de los tres, prestó servicio en la Marina de Estados Unidos y más adelante se formó en tecnología informática, actividad a la que se dedicó profesionalmente; actualmente reside en Florida. John, por su parte, se inclinó por la docencia y llegó a ser director de una escuela católica, cargo del que ya se retiró. Mientras que los padres no llegaron a ver a Robert como Papa: su madre de Prevost murió en 1990 y su padre falleció en 1997.

¿Qué dijeron sus hermanos cuando Robert fue elegido como Papa?

Tras la elección de su hermano como pontífice, John Prevost concedió varias entrevistas a medios de su país, en las que recordó anécdotas de la infancia que compartieron. "Algunos juegan a la escuela, otros a los soldados; él jugaba a ser sacerdote, y teníamos que ir a misa. Él supo en ese mismo instante que aquello no era ninguna broma... Las mujeres de la calle decían que sería el primer papa estadounidense", recordó su hermano Jhon en declaraciones a ABC News.