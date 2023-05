Un niño de 2 años y otro de 12 fueron armados a dos colegios diferentes

El hecho en el conurbano bonaerense fue protagonizado por un niño de 12 años con problemas de conducta mientras que en Santa Fe, detuvieron a los padres el menor de 2 años.

Dos menores fueron armados a dos colegios diferentes, uno ubicado en el barrio Loyola de la ciudad de Santa Fe y otro en el municipio de Berazategui en la provincia de Buenos Aires. El primero de ellos, de 2 años, tenía una pistola calibre 380 y 18 municiones en la mochila, hallados por la maestra que radicó la denuncia el pasado miércoles por la mañana. El segundo, en el conurbano bonaerense, ucedió en las últimas horas en la Escuela Primaria N° 47 donde un alumno de 12 años llevó un arma al establecimiento y días atrás se apareció con una navaja.

En el caso del barrio Loyola, tras el hallazgo de la docente durante las primeras horas de la mañana, se realizó la denuncia al 911 y rápidamente, según informaron fuentes policiales, agentes de la comisaría 12da. de la localidad se acercaron al domicilio de la familia para detener a sus padres, un hombre de 38 y una mujer de 22 años. Media hora más tarde, el nene fue retirado del establecimiento por su abuela, quien se quedará a cargo hasta que se resuelva la situación procesal de los progenitores.

La subsecretaria de Gestión Cultural y Educativa de la Municipalidad de Santa Fe, Huaira Basaber, informó: "Como es la rutina, las docentes dejan las mochilas de los niños y las niñas en el perchero y el paso siguiente es ir a tomar la leche, por lo que las docentes abren las mochilas para sacar las mamaderas y los vasitos, fue allí una de las docentes encuentra un arma de fuego". Y añadió: "Destaco la importancia de actuar con celeridad y tranquilidad en un hecho así, activar los protocolos con la Secretaría de Políticas de Cuidado".

Si bien son situaciones "inusuales", la funcionaria remarcó que se actuó en concordancia con el protocolo: "Debe intervenir la policía y luego un fiscal, para que nos diga cómo seguir actuando". Mientras que, en relación al niño en cuestión, remarcó: "El legajo del niño estaba actualizado, por lo tanto la autorización de quién iba a retirar al niño también la teníamos, estaba en un período de adaptación por una cuestión de cupos que se van liberando en los jardines".

Por la mañana del mismo miércoles, la Escuela Primaria N° 47 de Berazategui vivió una situación similar cuando un alumno de 12 años concurrió con un arma en la mochila. Según trascendió, el joven ya habría llevado una navaja (confirmado por su tía) para asustar a sus compañeros en el establecimiento mientras que, en una tercerca ocasión, habría ingreso con una réplica de una pistola. "No sé si exageran o es real", dijo una madre. Tambien se conoció que golpeó a un compañero y por eso, se encontraba suspendido pero habría ingresado igual al colegio.

"Me enteré por el grupo de padres lo que sucedió, lo que pedimos es que la directora nos dé información o una respuesta. Hay mucha violencia en la escuela, no tengo nada contra las maestras pero me gustaría que haya más seguridad y que tengamos más reuniones de padres", dijo otra madre en la puerta. Según informó C5N, el tío del niño -quien está a cargo del menor- se acercó al establecimiento educativo para dar explicaciones, señaló que se encuentran en una situación familiar "complicada" y mostró armas de juguete, diciendo que era lo que el chico tenía en la mochila.

"Era un arma de verdad", sostuvieron los familiares de quienes asisten al establecimiento. Agentes de Prefectura y de la Policía de Berazategui, que se acercaron a la escuela, realizan pericias para analizar si el arma en cuestión era de fuego o de juguete. Hasta el momento, los directivos del colegio no brindaron ninguna declaración a la prensa ni a madres y padres que se encuentran en la puerta.

Otra madre llamada Mayra, en diálogo con TN, señaló: "El colegio dice que lo contiene, que lo van a buscar, pero no sé si es así. Es la primera vez que yo escucho algo así en el colegio, mi hijo está en primer grado y es contenido... Somos padres muy unidos". Además confirmó que conocieron más detalles sobre el joven a través de audios de WhatsApp enviados por su tía, quien explicó que los progenitores abandonaron al menor y que los tíos no pudieron contenerlo. Actualmente estaría a cargo de la abuela.