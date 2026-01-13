Cómo pagar la patente en ARBA con hasta 15 por ciento de descuento.

De cara al ejercicio fiscal 2026, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó su esquema de beneficios y descuentos para impuestos patrimoniales. La iniciativa apunta a incentivar el pago puntual y a premiar a quienes mantienen una conducta fiscal responsable, con bonificaciones que pueden alcanzar hasta un 15 por ciento, dependiendo de la modalidad de pago y la situación del contribuyente.

Estas medidas abarcan el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, incluyendo sus componentes Básico y Complementario, además del Impuesto a los Automotores y la tasa que grava a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación. El plan fue diseñado conforme a la normativa vigente para el próximo año fiscal y forma parte de la política tributaria que lidera Cristian Girard al frente del organismo.

Cómo acceder a los descuentos de ARBA

Uno de los principales beneficios está orientado a quienes elijan el pago anual anticipado. En este caso, si el contribuyente abona el total correspondiente a 2026 antes del vencimiento de la primera cuota, podrá acceder a un descuento del 15 por ciento. Eso sí, para gozar de esta bonificación, será requisito no registrar deudas exigibles de períodos anteriores no prescriptos vinculados al bien gravado.

Por otra parte, ARBA mantendrá durante 2026 una bonificación del 10 por ciento por buen cumplimiento fiscal, que se aplicará en cada cuota a quienes sostengan una conducta responsable con el fisco. Para ser incluidos en esta categoría, los contribuyentes deberán cumplir con tres requisitos específicos, aunque el organismo no detalló cuáles en esta comunicación.

Este descuento del 10 por ciento se aplicará sin importar el medio de pago elegido, ya sea débito automático en cuenta bancaria, tarjeta de crédito o cualquier otra modalidad disponible. Sin embargo, desde ARBA aclararon que ambos beneficios no son acumulables, por lo que cada contribuyente podrá optar solo por uno de ellos, sin que la bonificación total supere el 15 por ciento.

Además, para facilitar la regularización de deudas y evitar perder estos descuentos, ARBA recordó que siguen vigentes distintos planes de pago, pensados para ajustarse a las necesidades particulares de cada contribuyente. Estas opciones cobran especial importancia de cara a febrero, mes en que vence el primer impuesto patrimonial del año.

Con este conjunto de medidas, la Agencia de Recaudación busca promover el cumplimiento voluntario, ofrecer previsibilidad al sistema impositivo y reconocer el esfuerzo de quienes pagan en tiempo y forma, reforzando así criterios de equidad y justicia tributaria en la provincia de Buenos Aires.