Anuncian la construcción de un nuevo polo comercial en una concurrida estación del Tren San Martín

El lugar había quedado desocupado tras la demolición de los antiguos locales comerciales, en el marco de un plan de renovación de la estación que no llegó a completarse.

Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) adjudicó la concesión de un predio ferroviario ubicado junto a la estación José C. Paz, de la línea San Martín, para construir un nuevo polo comercial.

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El proyecto estará a cargo de la firma Racaval, que explotará el espacio durante 25 años a cambio del pago de un canon. El terreno se encuentra en la esquina de las avenidas Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen.

El lugar había quedado desocupado tras la demolición de los antiguos locales comerciales, en el marco de un plan de renovación de la estación que no llegó a completarse.

¿Cómo será el mercado comercial y qué obras contempla el proyecto?

De acuerdo con el documento de adjudicación al que tuvo acceso el portal EnElSubte.com, el complejo contará con dos edificios: uno de 1750 metros cuadrados, con 106 locales de escala barrial, y otro de 490 metros cuadrados destinado a la gastronomía.

La concesión a Racaval se extenderá por 25 años e incluirá el pago de un canon a ADIF. Como parte del acuerdo, la firma deberá ejecutar las obras necesarias para habilitar ambos espacios.

El predio formaba parte de un plan de renovación de la estación licitado en 2021, cuyos trabajos quedaron paralizados en 2023 y que contemplaba intervenciones en la infraestructura ferroviaria, nuevos andenes, espacios verdes y locales comerciales.

Desde ADIF señalaron que esta iniciativa, al igual que otras concesiones impulsadas en los últimos tiempos, apunta a "poder encontrarle una funcionalidad a los espacios ociosos del ferrocarril, siguiendo la línea del Gobierno nacional de generar ingresos genuinos para la empresa".

En paralelo, Trenes Argentinos Operaciones inició una contratación para retomar parte de los trabajos en la estación. Cuatro empresas manifestaron interés en participar, aunque el proceso todavía no se había resuelto al momento de la publicación.

La renovación de la estación se suma a otros proyectos de infraestructura ferroviaria previstos para la línea San Martín, entre ellos la renovación de vías, la reparación de puentes y las mejoras en pasos a nivel.