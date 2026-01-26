Cambia el bono de ANSES para los jubilados: cómo será a partir de esta semana

Los jubilados y pensionados recibieron un aumento en enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos de enero 2026. Este mes los jubilados y pensionados recibieron un bono adicional de $ 70.000, pero no todos lo recibieron al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones.

Con el inicio de la última semana de enero, el esquema de liquidación vuelve a modificarse y suma una instancia específica que alcanza a un grupo puntual de beneficiarios.

El refuerzo extraordinario no funciona como un pago uniforme, sino como un complemento que se ajusta en función del haber mensual. Por ende, el calendario y los montos vuelven a ser determinantes para saber quiénes acceden al extra y quiénes quedan excluidos del beneficio.

Quienes cobran el bono para jubilados y pensionados

La semana inicia con el pago del bono variable de la ANSES para los jubilados que cobran más de la mínima, siempre que no superen el tope total de enero, fijado en $ 419.299,32. Este límite surge de la sumatoria del haber mínimo ($349.299,32) más el bono de $ 70.000. Sólo quienes estén por debajo este monto total podrán acceder a un refuerzo proporcional, que se calcula para completar el tope.

Por ejemplo, si un jubilado cobra un haber de $ 380.000, cobrará un bono estimado de $ 39.299,32, mientras que otro con un ingreso de $ 405.000 recibe apenas unos $ 14.299,32. Y por último, si un beneficiario supera los $419.299,32 no cobrará el bono porque excede el límite.

En este sentido, la ANSES continuará con esta nueva etapa de pago desde el lunes 26 de enero y finalizará el cronograma del primer mes del año.

Cuándo cobran el bono los jubilados que superan el haber mínimo

Ya cobraron

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

Faltan cobrar

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

De cuánto fue el último aumento para jubilados y pensionados ANSES

En enero, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento de 2,47%. Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 349.439,46

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $ 314.509,52

Pensión Madre de 7 hijos: $ 419.299,32.

Cuánto aumentaron las asignaciones

El aumento del 2,47% también aplicó para las asignaciones familiares y universales también. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasó a ser de $ 125.518, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasó a $ 408.705, la Asignación Familiar por Hijo a $ 62.765 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $ 204.361.