Aumento jubilados febrero 2026: de cuánto será la jubilación mínima con el bono incluido

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento de las jubilaciones mínimas para el mes de febrero de 2026, que incluirá el bono de refuerzo, planchado en el mismo valor desde marzo de 2024. Actualmente, el monto que cobran jubilados y pensionados de esta categoría es de $349.299,32.

El organismo oficial calcula el incremento teniendo en cuenta la fórmula de movilidad vigente y los datos que brinda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Estos valores se informan con dos meses de desfase, por lo tanto, se tomará el número de inflación de diciembre para aumentar los sueldos que se cobrarán en febrero.

En el último mes del 2025 los precios subieron en un 2,8%, de acuerdo al INDEC. Por lo tanto, la jubilación mínima pasará a $359.079,70.

Sumará los $70.000 del bono que se les da a este tipo de haber jubilatorio, es decir, el más bajo. Jubilados y pensionados, entonces, cobrarán en febrero 2026 $429.079,70.

El aumento no será únicamente para las jubilaciones mínimas, sino que lo cobrarán todas las pensiones.

Las más bajas, que son la Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en febrero de 2026, serán de $251.355,79 y $287.263,76 respectivamente.

Por otro lado, aquellas personas que reciben la jubilación máxima, ahora, cobrarán un total de $2.416.266,40.

Cuándo se cobran las jubilaciones en ANSES

Desde hace varios años, ANSES dispuso un calendario de pagos en su sitio web -también se puede consultar en la aplicación del organismo- que indica la fecha de cobro de jubilaciones y pensiones de acuerdo al último número de DNI de cada persona.

En general, el calendario se actualiza la última semana del mes para que los jubilados sepan qué día les tocará recibir el próximo haber.