ANMAT prohibió un veneno para ratas peligroso: qué marca es y cuál es la gravedad de su uso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) determinó la prohibición inmediata de uso, comercialización, distribución y publicidad de un raticida. El veneno, que continuaba ofreciéndose al público, no contaba con registros sanitarios vigentes.

{{{htmlAmp}}}

En primer lugar, la medida fue oficializada mediante la Disposición 5707/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y alcanza a todas las presentaciones del producto identificado como SUPERCygonazo. Rodenticida Dosis Única, elaborado por la firma Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L.

Según los argumentos de la normativa, las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta recibida por el organismo sobre la legitimidad del producto, lo que derivó en verificaciones oficiales.

Durante esas inspecciones, la ANMAT comprobó que el raticida ya no contaba con inscripción vigente. En ese sentido, recordó que la empresa había estado habilitada como establecimiento elaborador de productos domisanitarios y que el rodenticida había estado registrado oportunamente.

Sin embargo, la disposición señala que mediante la Disposición 6153/2025 se dio de baja la habilitación de la firma, dado que no solicitó la reinscripción correspondiente ante el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios. Como consecuencia de esa decisión, también quedaron sin efecto los registros de los productos asociados a la empresa, entre ellos el raticida ahora prohibido.

La ANMAT informó además que, luego de comprobar que el producto seguía en circulación, notificó a la firma sobre la presunta comercialización sin registro, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, indicó que la comunicación enviada por correo postal tampoco pudo ser entregada, ya que la empresa no funcionaba en el domicilio informado. La notificación regresó con la observación de que el destinatario se había mudado.

La prohibición de ANMAT

Por otra parte, el organismo consultó a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires sobre la situación registral del producto. La respuesta fue que “no se encontraba registro” del raticida en esa jurisdicción. Ante ese escenario, la ANMAT sostuvo que “tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados”.

En consecuencia, se recomendó “prohibir la elaboración, uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica” del raticida SUPERCygonazo. La disposición también ordenó “prohibir la publicidad” del producto hasta tanto se encuentre debidamente regularizado, reforzando el alcance de la medida.

El organismo subrayó que la decisión se adoptó “a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura”. Finalmente, la normativa remarca que no fue posible acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente, lo que constituye un riesgo para la salud pública.