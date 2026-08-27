ANMAT prohibió una marca de hierro inyectable y un medicamento por ser peligrosos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó este jueves en el Boletín Oficial la prohibición de distintos productos, entre ellos un limpiador multiuso, lotes de hierro inyectable y un medicamento que además deberá ser retirado del mercado. Según el organismo, las medidas se adoptaron por irregularidades que abarcan la ausencia de habilitación sanitaria, la sustracción de unidades y el incumplimiento de una disposición previa.

En primer lugar, la ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización, publicidad y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca Qualibest, entre ellos limpiadores, desinfectantes, aromatizantes y eliminadores de olores. La decisión se tomó tras detectar su promoción y venta en plataformas digitales sin registro sanitario.

“No se identificó un establecimiento responsable habilitado”, señaló el expediente, y agregó que la autoridad sanitaria bonaerense tampoco halló registros en su jurisdicción. El organismo recordó que las inscripciones previas de la marca habían sido dadas de baja y que, por lo tanto, “no puede garantizarse la calidad, seguridad y eficacia” de esos artículos.

La segunda disposición alcanzó al producto Yectafer, un hierro inyectable de Laboratorio Rontag S.A. El Boletín Oficial detalló que la medida recayó sobre los lotes 1-R0730 y 2-R0730, en presentaciones de 5 y 10 ampollas respectivamente. La empresa informó que durante el acondicionamiento en Dalban Pharma S.A. se produjo un robo que afectó 2205 ampollas del primer lote y 1392 del segundo.

Frente a esa situación, la ANMAT prohibió la circulación de esas unidades, al considerar que “se desconoce su condición y estado de conservación”. La firma aclaró que el remanente legítimo será reestuchado e identificado con la codificación 1-R0730R y 2-R0730R.

Más prohibición de ANMAT

Finalmente, la tercera medida ordenó el retiro del mercado del medicamento Hessico/hidroxietilalmidón 6 g % solución inyectable, lote 29116, de la firma P. L. Rivero y Cia. S.A. En este caso, la ANMAT no solo prohibió su uso y comercialización, sino que además instruyó un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica.

El organismo recordó que ya había cancelado la autorización de especialidades medicinales con hidroxietil-almidón y que había intimado a la compañía a iniciar el retiro en un plazo de 24 horas. Sin embargo, la firma no cumplió con la medida y admitió haber elaborado preparaciones magistrales sin habilitación específica, lo que motivó la nueva disposición.