La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de una línea de desinfectantes que se comercializaba sin registro sanitario. La garantía de los productos, que incluyen productos domésticos, no pudo ser constatada por el organismo que alertó por su peligrosidad.

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La medida se formalizó mediante la Disposición 6173/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a todos los productos domisanitarios de la marca B&T Química. La investigación se inició a partir de una denuncia que permitió constatar que los artículos eran promocionados y vendidos a través de su sitio web, redes sociales y plataformas digitales.

Sin embargo, al verificar la documentación, se comprobó que los productos no estaban inscriptos ante la ANMAT ni contaban con la identificación de un establecimiento responsable habilitado. Posteriormente, la firma B&T Química S.R.L. respondió a las notificaciones del organismo y declaró que estaba “llevando adelante las acciones correspondientes para regularizar la situación”.

ANMAT prohibió una marca de desinfectantes por ser peligrosa para la salud

No obstante, la resolución aclaró que la empresa inscribió únicamente productos de riesgo 1, como limpiadores y suavizantes, mientras que los desinfectantes continuaban sin registro. Además, una consulta realizada a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires confirmó que tampoco existía registro de esos artículos en esa jurisdicción.

Ante este escenario, la ANMAT concluyó que los productos infringían la normativa sanitaria vigente por tratarse de domisanitarios sin inscripción oficial. El organismo subrayó que se trata de artículos respecto de los cuales “se desconocen las condiciones de manufactura y formulación”. En consecuencia, remarcó que “no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias”. La disposición también ordenó instruir un sumario sanitario contra la firma B&T Química S.R.L. por presuntos incumplimientos regulatorios.

Más prohibiciones de ANMAT

En paralelo, la ANMAT emitió otra resolución que prohibió productos médicos sin registro fabricados o importados por MW Distribuciones. La medida se originó tras una inspección en Corrientes, donde se hallaron “aritos de silicona” utilizados como pesarios en pacientes con prolapso de órganos pélvicos o incontinencia urinaria. Durante la fiscalización, los inspectores comprobaron que las unidades carecían de lote, fecha de fabricación, datos del fabricante o importador y registros sanitarios.