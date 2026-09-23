Aníbal Lotocki declaró este miércoles en el juicio que se lleva adelante por la muerte de Cristian Zárate, el paciente que murió en abril de 2021 después de someterse a una operación en el Centro Médico Conde (CEMECO), en Caballito. Luego del cuarto intermedio, el médico respondió preguntas de todas las partes. El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y tiene como acusados, además de Lotocki, a otros tres médicos y a la directora del centro médico.

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El relato de Lotocki sobre el paciente

Al comienzo de su declaración, el acusado sostuvo sobre Zárate que era un paciente que acudió a él decidido a operarse, que "vino recomendado por amigos y amigas". Según Lotocki, "se presentaba como un paciente sano, como un paciente que no tenía problemas de salud" y que, incluso, se le realizó un prequirúrgico obligatorio. "No había criterio de internación, se quedó internado porque vivía lejos", exclamó.

Sin embargo, cuando terminó la cirugía, notó que el paciente estaba excitado, con síntomas "erráticos". "Había confusión mental, estaba desorientado en tiempo y espacio. Se excitaba, pensé que podía tener un ataque de pánico. Se dormía, estaba confuso. Señalaba como que tenía un dolor que no precisaba el lugar, no sabíamos si era el pecho o el abdomen".

La descompensación y el pedido de ambulancia

Lotocki también se refirió a la descompensación de Zárate y al operativo para trasladarlo: "La enfermera me llamó para decirme que Zárate estaba descompensado, con la frecuencia respiratoria acelerada. En ese momento, el anestesiólogo era otro, que ya estaba al tanto". Según relató, "lo intubaron, le colocaron el ambú" y explicó que se trata de un respirador mecánico. Luego afirmó que "pasada la media hora, vino la primera ambulancia" , pero que tuvieron que pedir una unidad de apoyo porque no podían trasladarlo. "La ambulancia tardó más de dos horas desde que hicimos el llamado" , sostuvo. El acusado, además, cuestionó algunos de los testimonios que se escucharon a lo largo del juicio y remarcó que en el lugar estaban disponibles los elementos necesarios para mantener con respiración mecánica a Zárate.

Los momentos posteriores a la cirugía

Lotocki también brindó detalles sobre los momentos posteriores a la operación: "Tardó mucho en despertarse después de la cirugía pero pensamos que podía pasar porque en algunos pacientes sucede". Y agregó: "Después de la cirugía lo revisé, tenía momentos de excitación, creí que podía tener un ataque de pánico pero se durmió. Zárate señalaba dolor pero no podía decirnos dónde. Tuvo baja de presión y taquicardia y volvimos a llevarlo al quirófano para revisarlo. Podríamos no haberlo hecho pero yo activé. La revisión duró dos horas".

Más tarde, sostuvo que "después despertó con dolores normales de cirugía, no había criterio para trasladarlo o pedir más análisis". Sin embargo, reconoció que en aquel momento "lo evalué y oxigenaba al 94 por ciento pero después empezó a tener taquicardia y aceleración del ritmo cardíaco". Sobre ese episodio, explicó: "Pensamos que pasaba porque metabolizaba lenta la droga". Finalmente, relató: "Llamamos a la ambulancia que no lo pudo trasladar y sugerí que vuelva a quirófano porque es como una terapia intensiva".

Los estudios posteriores y la cardiopatía

Luego se refirió a los estudios posteriores y aseguró: "El informe dice que el paciente tenía una cardiopatía importante, una cardiopatía y una coronariopatía. El corazón estaba hipertrofiado. El músculo cardíaco tenía un 30% más del volumen". De acuerdo a su relato, "estaban todas las arterias tapadas" y eso, a su entender, "explica por qué se descompensaba" . Lotocki también cuestionó la versión de otros testigos: "Distorsionó lo que pasó esa noche... hablo de que no conocía las enfermedades...". La declaración de Lotocki fue solicitada por su propia defensa hacia el final de la audiencia de la semana pasada. En ese momento, sus abogados informaron al tribunal que el médico quería declarar sobre aspectos vinculados con lo ocurrido con Zárate.

Qué pasó con Cristian Zárate

Zárate tenía 50 años cuando el 15 de abril de 2021 llegó a CEMECO para someterse a una operación que incluía una dermolipectomía con técnica "tulua" y una liposucción. Después de la cirugía, el paciente fue trasladado a una habitación. Una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y se lo comunicó a Lotocki, quien dispuso que Zárate regresara al quirófano. Al día siguiente, tras pasar la noche con dolores y sin poder dormir, el paciente se descompensó. Fue intubado y el personal de CEMECO llamó a una empresa de emergencias. Cuando llegó la ambulancia, los médicos advirtieron la gravedad del cuadro y solicitaron una segunda unidad. Zárate sufrió un paro cardíaco y murió luego de los intentos de reanimación.

Las imputaciones y las irregularidades en el centro médico

Por este hecho, Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual. También están imputados los médicos Daniel Enrique Zambrano García, Santiago Luis Olguín y Polansky Peláez Hoyos, además de Andrea Isabel Torelli, directora del centro médico. La indagatoria se produce después de que cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación declararan sobre las condiciones en las que encontraron CEMECO durante una inspección realizada el 4 de mayo de 2021. Los profesionales señalaron, entre otras irregularidades, que el centro no estaba habilitado para internaciones y que no contaba con autorización para realizar cirugías mayores. También informaron que encontraron medicamentos vencidos, fentanilo y propofol sin los registros correspondientes y ampollas de propofol almacenadas en una heladera junto a alimentos, de acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Una vez que termine esta etapa del debate, está previsto que comiencen los testimonios de las cinco mujeres que denunciaron a Lotocki por las lesiones gravísimas que, según sus denuncias, sufrieron después de distintas operaciones.